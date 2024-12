Nei prossimi giorni, le famiglie residenti nell’ex Distretto e nella palazzina pericolante situata nella terza traversa di via San Severo si trasferiranno nelle loro nuove abitazioni.

Il Comune di Foggia sta organizzando le operazioni di trasloco in modo che avvengano contestualmente alla consegna delle chiavi dei nuovi alloggi. Come già anticipato da FoggiaToday, il Servizio Politiche Abitative ha assegnato i 15 alloggi disponibili, tenendo conto della composizione dei nuclei familiari. Questi appartamenti rientrano nell’Accordo di programma per la gestione dell’emergenza abitativa siglato tra Regione Puglia, Comune di Foggia e Arca Capitanata.

L’ex Iacp, attuale proprietario degli immobili, è già al lavoro per la stipula dei contratti e la consegna delle chiavi.

Durante un incontro nella Sala Giunta di Palazzo di Città, i rappresentanti del Comune di Foggia, Arca Capitanata e Regione Puglia hanno stabilito le procedure di consegna, in linea con le normative vigenti e i criteri previsti dall’Accordo. Presenti all’incontro, per il Comune, la sindaca Maria Aida Episcopo, il consigliere delegato alle Politiche Abitative Giovanni Quarato, la dirigente Silvia Siciliano, l’architetto Silvana Corvino del Servizio Patrimonio, insieme ai rappresentanti di Arca e della Polizia Locale.

“Un nuovo corso per la legalità”

La sindaca Maria Aida Episcopo ha sottolineato l’importanza del momento: “Questo è l’inizio di un percorso basato sul rispetto assoluto della legalità e sulla fermezza contro qualsiasi tipo di pressione esterna. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a imprimere un necessario cambio di direzione, per il bene delle famiglie e della comunità intera.”

Il consigliere Quarato ha aggiunto: “Abbiamo mantenuto un impegno preso in campagna elettorale, grazie a un lavoro intenso che ha affrontato e superato numerose difficoltà. La gestione dell’emergenza abitativa rimane una priorità, e potrebbe essere ulteriormente migliorata con l’istituzione di un’Agenzia per la Casa. Questa proposta sarà presto discussa in Giunta e Consiglio.”

Lo riporta FoggiaToday.