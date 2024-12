Il nuovo volo Bari-New York può essere un’opportunità di successo anche per l’aeroporto di Foggia implementando il “modello Salerno”.

Foggia, 10 dicembre 2024– “L’inaugurazione, a giugno 2025, del volo intercontinentale Bari-New York rappresenta un momento storico per il nostro territorio e un’opportunità strategica per la Puglia intera. Questo traguardo non solo permette alla Puglia di aprirsi al mondo, come polo intercontinentale, ma offre l’occasione per avviare una riflessione profonda sul ruolo che il sistema aeroportuale pugliese può giocare per lo sviluppo economico e turistico di tutta la regione”, ha dichiarato Francesco Strippoli, consigliere comunale di Foggia.

Il consigliere ha sottolineato come l’esperienza dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi rappresenti un modello vincente da seguire.

“A soli 73 chilometri da Napoli, lo scalo di Salerno è stato riqualificato e rilanciato con l’obiettivo di sostenere l’aeroporto di Capodichino durante i picchi di traffico. Il risultato è straordinario: un sistema aeroportuale integrato che ha portato migliaia di posti di lavoro e connessioni internazionali con Londra, Berlino e altre destinazioni. Lo scalo è gestito da Gesac, la stessa società che opera a Napoli, e conta già centinaia di voli programmati e l’ambizione di raggiungere 4 milioni di passeggeri nei prossimi anni. Questa strategia ha dimostrato che un aeroporto di supporto, ben pianificato, può diventare un motore di sviluppo per il territorio.”

Partendo da questo esempio, il consigliere propone una visione ambiziosa per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. “È tempo di riconoscere il potenziale del nostro scalo e di rilanciarlo come infrastruttura strategica, anche in termini complementari a Bari. Il “Gino Lisa” può servire a decongestionare il traffico di Palese, soprattutto nei periodi di punta, e diventare un hub per voli nazionali ed internazionali, attraendo vettori low-cost e compagnie emergenti. Questo modello di sviluppo non solo potrà generare occupazione, ma rafforzerà il sistema economico di Foggia, rendendolo più competitivo e interconnesso. I turisti da tutto il mondo scopriranno le bellezze della nostra provincia, e per noi sarà più facile a nostra volta volare per viaggio, per lavoro o per studio. La Regione Puglia e l’agenzia ADP colgano questa opportunità win-win, disinnescando campanilismi ed invidie territoriali, e aprendo a prospettive eccezionali”.

Francesco Strippoli, consigliere comunale Movimento 5 Stelle Foggia