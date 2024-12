E no alla pasta fresca preparata in strada “se non a scopo dimostrativo”. È quanto prevedono le linee guida del percorso di emersione e regolarizzazione destinate alle pastaie di Bari vecchia, promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Asl e le associazioni di categoria. Le novità sono state presentate oggi dopo la mappatura di chi in casa fa pasta fresca per la vendita diretta.

“Le pastaie di Bari vecchia rappresentano una straordinaria risorsa della nostra comunità e come amministrazione comunale, faremo tutto il possibile per continuare a valorizzare le tipicità enogastronomiche del nostro territorio e salvaguardare le nostre tradizioni culturali e culinarie garantendo, allo stesso tempo, la tutela degli aspetti igienico-sanitari”, ha detto l’assessore allo Sviluppo locale del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, che ha partecipato all’incontro con le pastaie.