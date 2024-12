Manfredonia // Notizie in piazza //

Il 12 Dicembre 2024 dalle ore 17.30 fino alle 19.30 si svolgerà il laboratorio di biscotti natalizi tipici della tradizione sipontina che consisterà in un’attività ludico-ricreativa pensata per coinvolgere bambini e ragazzi nella creazione di prelibatezze della nostra cultura culinaria.

Esperti: Esperta panificatrice e docente di corsi di panificazione Lucia Murgo con l’ausilio di educatori

Destinatari: Il laboratorio è aperto a bambini e ragazzi per un numero massimo di 20 partecipanti. Si prega di contattare per la prenotazione al laboratorio

Durata del Laboratorio: Il laboratorio si svolgerà dalle ore 17.30 alle 19.30 circa

Luogo di Svolgimento: Il laboratorio si terrà presso i locali dell’Accademia per Pizzaioli Lucia Murgo (Secondo Piano di Zona), in un ambiente accogliente e adeguatamente attrezzato per ospitare l’attività.

Per info e prenotazioni contattare l’Associazione

334 162 0008

VI ASPETTIAMO

Comunicato stampa.