Manfredonia, operatori e Amministrazione Comunale insieme per il nuovo Piano strategico della Cultura e del Turismo

MANFREDONIA – Disegnare una nuova identità della città con obiettivi, strategie e azioni sostenibili.

E’ l’obiettivo del nuovo Piano strategico di sviluppo turistico e culturale della Città di Manfredonia. L’Amministrazione Comunale tutta ha inteso condividere questo percorso, invitando gli operatori del settore turistico e culturale a un Tavolo di ascolto per raccogliere suggerimenti utili ad avviare la costruzione di un piano strategico che si fonda sui processi e non sui prodotti. Tanta la partecipazione nell’Aula Consiliare, tra operatori del settore, imprenditori e consiglieri comunali, che hanno offerto spunti interessanti che saranno oggetto di tavoli di lavoro e futuri incontri operativi.

“E’ stato un incontro ricco e intenso, quando parliamo di un Piano strategico del Turismo e della Cultura ci stiamo interrogando sull’idea di città che vogliamo avere. Dobbiamo partire dalla nostra identità, farla conoscere e vedere come promuoverla. Questo è stato il primo degli appuntamenti che abbiamo previsto, questo è un processo in cui avremo bisogno di qualcuno che ci accompagni. E sono contento del contributo che ciascuno dei partecipanti ha dato”, dichiara Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia.

Disegnare una nuova identità della città con obiettivi, strategie e azioni sostenibili.

“Questa è una Amministrazione che inizia a parlare di turismo con una visione, e mi fa piacere aver ritrovato in aula tanti amici con cui ho già tracciato un percorso in questi anni. E’ motivo di orgoglio per noi poter condividere questo percorso, che sarà fatto con ascolto e a tappe. La partecipazione che vedo di fronte a me ci fa ben sperare”, sottolinea Francesco Schiavone, Assessore al Turismo e Grandi Eventi.

“Turismo e cultura sono due facce della stessa medaglia, e Manfredonia possiede un patrimonio culturale straordinario che merita di essere valorizzato. È fondamentale lavorare insieme ai tanti interlocutori per tracciare un percorso comune. Abbiamo già avviato un dialogo con la Soprintendenza per garantire una collaborazione continua e costruttiva. Visitare Manfredonia significa immergersi nella storia: la nostra città è uno scrigno di tesori che devono essere resi sempre accessibili e fruibili. Stiamo lavorando tutti nella stessa direzione, perché la cultura può e deve trainare il turismo, consentendoci di promuovere e rivendicare con orgoglio le nostre peculiarità,” afferma Maria Teresa Valente, Assessora al Welfare di Comunità e Cultura”, afferma Maria Teresa Valente, Assessore Welfare di Comunità e Cultura.