Monte Sant’Angelo: dal 6 dicembre al 6 gennaio ‘Natale in Grotta’

È iniziato il 6 dicembre con l’apertura della mostra fotografica “Io sono” di Mattia de Nittis, visitabile fino al 6 gennaio, il programma “Natale in Grotta” della Green Cave di FestambienteSud a Monte Sant’Angelo. Segue in programma l’appuntamento del 14 dicembre con l’esploratore Franco Michieli che, dopo una giornata di alta formazione con Vivilitalia sull’orientamento naturale, già sold out, alle ore 18 presenterà il suo ultimo libro “Le vie invisibili. Senza traccia nell’immensità del Nord” (Edizioni Ponte alle Grazie), in un incontro aperto alla partecipazione di tutti.

Il 21 e 22 dicembre torna “La Grotta dei Poeti”, il piccolo festival dedicato ai libri e ai lettori. Il giorno 21 alle ore 17 con il Premio Strega Poesia Stefano Dal Bianco, che presenta la raccolta vincitrice “Paradiso” (Garzanti Editore), preceduto dagli interventi di Rosa Palomba, Serena Ferraiolo, Daniela Pirro e dei poeti Michela Lombardi, Raffaele Niro e Marco Rinaldi. Il 22 dicembre invece è la volta del doppio appuntamento delle ore 17 con la scrittrice Maria Pina Rinaldi con il suo romanzo “L’italiana in bicicletta” (Giunti editore), alle 18 con Donato di Bari e Maddalena Gatta che presentano “Remòa”, la loro nuova filosofiaba edita da Quorumedizioni.

Il 27 e il 29 dicembre torna invece “FestambienteSud winter”, con due eventi di cultura musicale. Il 27 dicembre alle ore 17 l’appuntamento è con il seminario-concerto “Canto beneventano. Tracce sonore dall’Italia longobarda”, con il coro femminile dell’associazione Orbisophia di Benevento diretto dalla maestra Tetyana Shyshnyak. Il 29 dicembre alle 18.30 è la volta del convegno-concerto “Il paesaggio sonoro del Gargano. A settant’anni dal ‘mitico’ e breve viaggio di Alan Lomax e Diego Carpitella (22-25 agosto 1954)”, curato dall’etnomusicologo Salvatore Villani accompagnato nell’esecuzione musicale da Nicola Sansone, Leonardo Salcuni, Michele Pio Antonacci e Ruggiero ‘Rino’ Inchingolo come special guest.

Ultimo appuntamento è con il progetto Gargano Sacro, che propone il cammino d’inverno sul tema “Gargano. Il mito di un gigante”. Il cammino, in cinque tappe, parte il 2 gennaio da Rignano Garganico e arriva il 6 gennaio a Vieste, con pernottamenti a San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Foresta Umbra e Masseria Sgarrazza, per partecipare info su www.greencave.org.

Tutti gli eventi, che, ad eccezione del cammino d’inverno, sono tutti a ingresso libero, sono ideati e organizzati da Legambiente FestambienteSud che ringrazia l’azienda MGS Verniciature Industriali per aver concesso un sostegno economico.

