Protesta davanti alla Provincia di Foggia: Michelangelo Nardella contro l’esclusione dal bando per disabili

Questa mattina, 10 dicembre, Michelangelo Nardella si è incatenato davanti alla Provincia di Foggia per protestare contro la sua esclusione dalla graduatoria provvisoria di Arpal Puglia.

L’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro è stata incaricata dal Comune di San Giovanni Rotondo di selezionare tre disabili iscritti alle categorie protette per un impiego a tempo pieno e indeterminato con mansioni di servizio di portineria. La selezione era riservata ai soggetti iscritti presso il collocamento mirato dell’Ambito Territoriale di Foggia.

La vicenda ha sollevato numerose polemiche, soprattutto da parte dell’avvocato di Nardella, Giuseppe Placentino, che considera illegittima la clausola del bando che limita la partecipazione ai soli iscritti alla provincia di Foggia. Nardella, infatti, è registrato presso il Centro per l’Impiego di Vignola, in provincia di Modena. Secondo l’avvocato, il Comune avrebbe potuto richiedere il nullaosta al Centro per l’Impiego modenese, permettendo così al suo assistito di concorrere alla pari con gli altri candidati.

L’avviso pubblico, pubblicato il 13 settembre, seguiva una richiesta di avviamento numerico formulata dal Comune il 12 luglio. Le iscrizioni erano state aperte il 30 settembre e si sono concluse il 14 ottobre. Già il 15 luglio e successivamente il 19 agosto, l’avv. Placentino aveva inviato due pec al Comune di San Giovanni Rotondo, indicando la possibilità di assumere un diversamente abile iscritto presso un altro centro per l’impiego tramite il rilascio del nullaosta. Tale richiesta, secondo l’avvocato, non avrebbe obbligato il Comune ad assumere Nardella, ma gli avrebbe consentito di partecipare al bando, garantendo pari opportunità.

“La clausola che riserva il bando ai soli iscritti nell’Ambito Territoriale di Foggia è un espediente per estromettere chi è registrato altrove”, ha dichiarato Nardella. L’avv. Placentino ha rincarato la dose definendo il bando discriminatorio: “Il mio assistito dovrebbe cambiare sede di iscrizione ogni volta che vuole partecipare a una selezione in un’altra provincia? Questo è illogico e contrario al principio di parità di trattamento”.

La protesta di Nardella non si ferma qui. L’avvocato ha annunciato la possibilità di impugnare l’esclusione davanti al Giudice del Lavoro di Foggia. “Stiamo valutando le azioni legali necessarie per garantire al mio assistito il diritto di partecipare a questa selezione e per correggere una norma che riteniamo profondamente ingiusta”, ha concluso Placentino.

Il caso solleva interrogativi più ampi sulla gestione dei bandi riservati alle categorie protette e sulle modalità di accesso al mercato del lavoro per i diversamente abili. Una questione che merita attenzione e una riflessione profonda sulle politiche di inclusione.