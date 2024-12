Regione Puglia, bilancio di previsione 2025: parere sfavorevole della V Commissione

La V Commissione presieduta da Michele Mazzarano, ha espresso parere sfavorevole con 5 voti a favore (Campo, Caracciolo, Bruno, Galante e Lacatena) 5 contrari (Mennea, Scalera, Spina, Tutolo e Romito) e un astenuto (Dell’erba)), in merito ai provvedimenti relativi al bilancio per l’esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025/2027 della Regione Puglia, che hanno riguardato la deliberazione della Giunta regionale contenente la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – NADEFR 2025-2027 e i disegni di legge relativi al bilancio di previsione della Regione Puglia e alle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025).

Nel corso dei lavori sono stati approfonditi gli articoli relativi alle modifiche da apportare alle funzioni pubbliche per la gestione dei rifiuti urbani, alla promozione di attività di tutela ambientale con la produzione di mitili, alle modifiche delle norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale, alle funzioni di polizia idraulica, alle modifiche alla disciplina della tutela e dell’uso della costa e al contributo ambientale quale componente della tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti.

