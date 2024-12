Sabato prossimo 14 dicembre Gegè Telesforo al Teatro Giordano con Big Mama Legacy.Giargo opening act. Prosegue la vendita online, da venerdì apertura botteghino

Cresce l’attesa per l’arrivo al Teatro Giordano, il prossimo sabato 14 dicembre, di Gegè Telesforo e della sua band composta da giovani e già affermati talenti della scena musicale come Matteo Cutello (trumpet), Giovanni Cutello (sax alto), Christian Mascetta (guitars), Vittorio Solimene (organ&keys), Michele Santoleri (drums). Il popolare vocalist, pluristrumentista, compositore e produttore discografico -e brillante divulgatore, autore e conduttore radiofonico e televisivo, protagonista di pagine memorabili e indimenticabili della musica in tv come Doc e insieme al fedelissimo Renzo Arbore- proporrà al pubblico della sua città il suo ultimo progetto, Big Mama Legacy, un omaggio al music club romano -il Big Mama a Trastevere- più attivo e amato dai musicisti dalla fine degli anni ’80 fino alla sua definitiva chiusura a causa della pandemia, e a sonorità che spaziano dal blues al jazz di fine anni ’50, da lui molto amate. Il ritorno a casa garantirà un ancora maggiore impatto emotivo.

Prima di Telesforo, saliranno sul palco Giargo (nome d’arte di Giorgio Michele Longo, 26enne foggiano) insieme ai Baia Zaiana, band che lo accompagna nelle esibizioni live e arrangia i suoi brani, dalle sonorità che spaziano dal jazz latino al funky brasiliano e testi che rimandano alla tradizione cantautorale italiana. Una significativa opportunità di conoscere un altro talento locale apprezzato e proiettato in una dimensione nazionale di respiro più ampio.

Il concerto è organizzato da Puglia Culture-Circuito Teatrale e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia. Biglietti disponibili online sul circuito Vivaticket e al botteghino del teatro Giordano venerdì 13 dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17, e sabato 14 dalle ore 19 fino ad inizio spettacolo.