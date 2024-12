Spotify Wrapped 2024: Geolier e Anna dominano le classifiche

Il momento più atteso dell’anno per gli amanti della musica è finalmente arrivato: Spotify Wrapped 2024 ha svelato gli artisti e le canzoni più ascoltate dell’anno. Questo consueto appuntamento non solo celebra le tendenze di ascolto individuali, ma traccia anche un quadro generale sui protagonisti della scena musicale, sia in Italia che nel mondo.

Geolier: il re indiscusso del 2024

Dopo tre anni di dominio incontrastato da parte di Sfera Ebbasta, il 2024 è stato l’anno di Geolier. Il rapper napoletano ha conquistato il podio nelle tre categorie principali: artista più ascoltato, album più ascoltato e canzone più ascoltata in Italia. Con oltre 1,2 miliardi di stream, Geolier ha superato Sfera Ebbasta, posizionatosi al secondo posto, e Lazza, che chiude il podio.

La sua hit I P’ Me, Tu P’ Te, seconda classificata al Festival di Sanremo 2024, è stata la canzone più ascoltata in Italia. Questo brano, con il suo ritmo trascinante e testi profondi, ha consolidato il successo di Geolier. A completare il podio delle canzoni troviamo Come un tuono di Rose Villain, realizzata in collaborazione con Gué, e Tuta Gold di Mahmood, un evergreen che continua a conquistare il pubblico.

La rinascita delle artiste italiane

Il 2024 è stato anche l’anno delle donne. Anna, con il suo album Vera Baddie, è stata l’artista femminile più ascoltata in Italia e l’unica donna a entrare nella classifica generale degli artisti più ascoltati, raggiungendo il quinto posto. Altre protagoniste includono Rose Villain e Annalisa, rispettivamente seconda e terza tra le artiste femminili. Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo, si è classificata al quinto posto, mentre Elodie e Madame continuano a mantenere alta la bandiera della musica italiana.

Successi globali: Sabrina Carpenter e Taylor Swift

Sul fronte internazionale, Taylor Swift si conferma ancora una volta l’artista più ascoltata al mondo, grazie al successo del suo album The TorturedPoets Department: The Anthology. La sorpresa dell’anno è Sabrina Carpenter, che con il brano Espresso ha conquistato il titolo di canzone più streammata del 2024.

Tra gli artisti italiani più ascoltati all’estero spiccano i Måneskin, MEDUZA e Gabry Ponte, che continuano a portare alto il nome della musica italiana nel panorama globale.

Le classifiche italiane

Artisti più ascoltati in Italia:

1. Geolier

2. Sfera Ebbasta

3. Lazza

4. Tedua

5. Anna

6. Gué

7. KidYugi

8. Capo Plaza

9. Shiva

10. Tony Effe

Canzoni più ascoltate in Italia:

1. I P’ Me, Tu P’ Te – Geolier

2. Come un tuono (feat. Gué) – Rose Villain

3. Tuta Gold – Mahmood

4. 100 Messaggi – Lazza

5. Sesso e Samba (feat. Gaia) – Tony Effe

Considerazioni personali

Come DJ e appassionato di musica, non posso che apprezzare la varietà che ha caratterizzato questo 2024. Geolier si conferma un fenomeno unico, capace di catturare l’anima del pubblico italiano, mentre Anna rappresenta una ventata di freschezza che dimostra quanto le donne siano sempre più centrali nella scena musicale. Interessante anche osservare come artisti globali come Taylor Swift e Sabrina Carpenter continuino a influenzare il panorama musicale, mostrando quanto la musica non conosca confini.

L’evoluzione della tecnologia di streaming ha anche trasformato il modo in cui ascoltiamo e scopriamo musica. Spotify Wrapped è diventato un evento culturale, un’occasione per riflettere sui nostri gusti musicali e condividere con il mondo le nostre scelte.

Un altro aspetto che trovo particolarmente significativo è l’impatto del Festival di Sanremo: non solo un evento televisivo, ma un vero trampolino di lancio per artisti e brani che continuano a essere ascoltati per mesi. La musica italiana è in ottima forma, e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il prossimo anno.

Il 2024 si è rivelato un anno straordinario per la musica italiana, con artisti che hanno saputo conquistare sia il mercato nazionale che internazionale. Geolier, Anna e Taylor Swift sono solo alcuni dei nomi che hanno reso questo anno indimenticabile. Il Wrapped 2024 ci lascia con la curiosità di scoprire cosa ci riserverà il 2025.

Antimo DJ

www.antimodj.it