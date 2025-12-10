Fonte: Tgcom24.com. Sophie Kinsella, regina indiscussa della narrativa rosa brillante e autrice del fenomeno mondiale I Love Shopping, è morta all’età di 55 anni. La scrittrice, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, combatteva da tempo contro una grave malattia. L’annuncio è arrivato dai familiari attraverso i social: «Siamo addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, circondata dai suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia».

Nel messaggio la famiglia ha ricordato la sua «radiosità» e il suo «amore per la vita», sottolineando il coraggio con cui aveva affrontato la malattia. Kinsella aveva rivelato pubblicamente solo nel 2024 di essere affetta da un glioblastoma, diagnosticato due anni prima, e di aver scelto inizialmente il silenzio per proteggere la serenità dei suoi cinque figli e del marito Henry.

Gli ultimi giorni: musica, affetti e lo spirito natalizio

Secondo quanto raccontato dai familiari, la scrittrice ha vissuto gli ultimi giorni immersa nelle passioni che hanno sempre caratterizzato la sua vita: la musica, la famiglia e l’atmosfera natalizia. «Non possiamo immaginare la vita senza la sua luce», hanno scritto sui social, ricordandola come una donna grata per l’amore ricevuto e per il successo cresciuto insieme ai suoi lettori.

Un fenomeno mondiale: la saga di Becky Bloomwood

Il nome di Sophie Kinsella — pseudonimo di Madeleine Sophie Wickham — è legato indissolubilmente al romanzo I Love Shopping (2000), primo capitolo della saga dedicata alla irresistibile Becky Bloomwood. Il libro inaugurò un caso editoriale globale: oltre 40 milioni di copie vendute, traduzioni in più di 40 lingue, pubblicazioni in 60 Paesi e un adattamento cinematografico nel 2009 diretto da P.J. Hogan con Isla Fisher.

La serie “Shopaholic” conta nove romanzi e un ebook ambientato a Venezia, diventando un punto di riferimento del genere chick lit grazie alla leggerezza, all’umorismo e all’immediatezza della sua protagonista.

Dalle redazioni alle classifiche mondiali

Prima del successo internazionale, Kinsella aveva lavorato nel giornalismo economico. La svolta arrivò proprio con il primo romanzo pubblicato sotto pseudonimo, The Secret Dreamworld of a Shopaholic, che la consacrò tra le autrici contemporanee più amate.

Oltre alla celebre saga, Kinsella ha firmato numerosi bestseller come Sai tenere un segreto?, Ho il tuo numero, La ragazza fantasma, La mia vita non proprio perfetta, oltre a titoli Young Adult come Dov’è finita Audrey? e La famiglia prima di tutto!.

Tra le ultime opere figura What Does It Feel Like? (2024), considerato particolarmente significativo perché ispirato alle esperienze personali maturate negli anni della malattia.

Il saluto dell’editore italiano

In Italia, Mondadori ha ricordato l’autrice con un messaggio affettuoso: «È stato un onore essere stati il tuo editore. Per le risate, la tenerezza, i tuoi personaggi indimenticabili: non ti dimenticheremo».