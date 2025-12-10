Un caso opposto rispetto ad altre aree del Comune di Foggia è quello dell’Area 7 “Ambiente e Sicurezza”, dove la procedura per le progressioni economiche interne 2025 si chiude senza alcun vincitore. Lo stabilisce la determinazione dirigenziale n. 2776 (registro generale 2459), con cui l’ente prende atto dell’impossibilità di attribuire differenziali stipendiali per mancanza di domande utilmente valutabili.

Come per le altre strutture comunali, anche per Ambiente e Sicurezza la selezione è stata indetta sulla base dell’articolo 16 del CCDI 2023-2025, che disciplina i criteri di progressione economica orizzontale in conformità al CCNL Funzioni Locali. L’avviso interno è stato approvato con la determinazione NRG 1837/2025 e pubblicato all’Albo Pretorio il 30 settembre 2025, con proroga dei termini di presentazione delle domande fino al 20 ottobre 2025.

Entro quella data, per l’Area 7 sono arrivate due domande, entrambe riferite all’area Funzionari (ex categoria D). Tuttavia, la determinazione ricorda che, in base a quanto riportato nel verbale del Servizio del Personale, una delle due richieste – quella della matricola 2480 – risulta annullata su dichiarazione contenuta nella stessa domanda di partecipazione, mentre l’altra, presentata dalla matricola 2494, non viene considerata per motivi non dettagliati nel corpo dell’atto, ma agli atti del servizio.

Di fatto, il Comune si trova quindi privo di istanze valutabili e la conseguenza è chiara: “sulla base degli aventi diritto pari a n. 2, non sono state riconosciute progressioni economiche differenziali stipendiali”. La decisione viene formalizzata nel dispositivo, che al primo punto stabilisce espressamente di non attribuire differenziali stipendiali relativamente alla procedura selettiva indetta con la determinazione 1837/2025.

L’atto specifica, inoltre, che le risorse non utilizzate per l’Area Ambiente e Sicurezza non andranno perse, ma saranno redistribuite alle altre aree dell’ente, secondo i criteri e i limiti fissati dalla contrattazione decentrata. Una scelta che da un lato garantisce l’equilibrio di bilancio, dall’altro apre la strada a un possibile rafforzamento delle dotazioni economiche in altri settori dove le domande sono risultate ammissibili e le graduatorie sono state effettivamente formate.

Dal punto di vista giuridico-amministrativo, il provvedimento riepiloga i principali riferimenti normativi: dalla legge 241/1990 sul procedimento e l’accesso agli atti al Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), dal D.Lgs. 165/2001 sul pubblico impiego al Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, richiamando anche il regolamento comunale e il PIAO 2025-2027.

Viene attestata la regolarità e correttezza contabile e tecnica ai sensi dell’articolo 147-bis del TUEL, nonché l’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 241/1990 e della legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione. L’atto dispone infine la pubblicazione all’Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi e la trasmissione alle organizzazioni sindacali e alla RSU, confermando l’impostazione di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa anche in presenza di un esito “a zero vincitori”.