“Il Bari calcio paga oggi una scelta totalmente sbagliata dell’amministrazione Decaro, nella quale l’attuale sindaco Vito Leccese come Capo di Gabinetto era parte integrante e rilevante. Davvero bizzarro è assistere invece a un teatrino imbarazzante nel quale chi quel problema lo ha creato non solo non si assume alcuna responsabilità, ma anzi pretende di riscrivere la storia e si erge a paladino delle giuste istanze della tifoseria barese.

Andrebbe invece ricordato, anche agli ultras, che tra le undici manifestazioni d’interesse per rilevare all’epoca il titolo sportivo del Bari arrivò in Comune, sulle scrivanie di Decaro e di Leccese, anche quella della multinazionale dei fratelli Hartono, la stessa che poi acquistò il Como, attualmente sesto in serie A e in corsa per un posto in Europa. I proprietari, Robert e Michael, da anni figurano nella classifica dei miliardari stilata da Forbes. Tuttavia, la loro documentazione venne giudicata carente dall’amministrazione di Bari, in assenza di un progetto sportivo e di un business plan.