PAURA AI // “I lavoratori? Sono terrorizzati dalla IA generativa: 3 su 10 si vedono presto sostituiti”
10 Dicembre 2025 - ore  09:47

NATALE D'ORO // “Il Natale di Manfredonia 2025”: oltre 134.000 euro per eventi, cultura e solidarietà. BILANCIO previsione
10 Dicembre 2025 - ore  12:23

Bellomo sicuro: "ll Bari? Con scelte giuste, poteva avere il percorso attuale del Como"

BARI COMO Bellomo sicuro: “ll Bari? Con scelte giuste, poteva avere il percorso attuale del Como”

"Il Bari calcio paga oggi una scelta totalmente sbagliata dell'amministrazione Decaro, nella quale l'attuale sindaco Vito Leccese come Capo di Gabinetto era parte integrante e rilevante"

Calcio: Bari, Vivarini in panchina al posto di Caserta

bari ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Bari // Santa Maradona Football Club //
Il Bari calcio paga oggi una scelta totalmente sbagliata dell’amministrazione Decaro, nella quale l’attuale sindaco Vito Leccese come Capo di Gabinetto era parte integrante e rilevante. Davvero bizzarro è assistere invece a un teatrino imbarazzante nel quale chi quel problema lo ha creato non solo non si assume alcuna responsabilità, ma anzi pretende di riscrivere la storia e si erge a paladino delle giuste istanze della tifoseria barese.
Andrebbe invece ricordato, anche agli ultras, che tra le undici manifestazioni d’interesse per rilevare all’epoca il titolo sportivo del Bari arrivò in Comune, sulle scrivanie di Decaro e di Leccese, anche quella della multinazionale dei fratelli Hartono, la stessa che poi acquistò il Como, attualmente sesto in serie A e in corsa per un posto in Europa. I proprietari, Robert e Michael, da anni figurano nella classifica dei miliardari stilata da Forbes. Tuttavia, la loro documentazione venne giudicata carente dall’amministrazione di Bari, in assenza di un progetto sportivo e di un business plan.
Mancavano le scartoffie, insomma, e la ricerca su internet (sì, avete letto bene, gli uomini di Decaro si informarono attraverso la rete…), non aveva convinto lo staff del sindaco, e dunque nemmeno Leccese. Il neo sindaco che, in totale continuità con il passato, prova ora a tirarsi fuori dalle evidenti responsabilità e si autocandida a solutore dei problemi che lui stesso ha creato. Al posto del Como oggi potrebbe esserci il Bari, con Nico Paz in campo e Fabregas in panchina. Invece, a noi tifosi biancorossi rimane soltanto il rammarico per quello che poteva essere e non è stato. In riva al lago è arrivato un impero economico derivante dal settore del tabacco, a noi è rimasto soltanto il fumo di Decaro e Leccese”. Lo dichiara il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

