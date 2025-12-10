BARI COMO Bellomo sicuro: “ll Bari? Con scelte giuste, poteva avere il percorso attuale del Como”
“Il Bari calcio paga oggi una scelta totalmente sbagliata dell’amministrazione Decaro, nella quale l’attuale sindaco Vito Leccese come Capo di Gabinetto era parte integrante e rilevante. Davvero bizzarro è assistere invece a un teatrino imbarazzante nel quale chi quel problema lo ha creato non solo non si assume alcuna responsabilità, ma anzi pretende di riscrivere la storia e si erge a paladino delle giuste istanze della tifoseria barese.
Andrebbe invece ricordato, anche agli ultras, che tra le undici manifestazioni d’interesse per rilevare all’epoca il titolo sportivo del Bari arrivò in Comune, sulle scrivanie di Decaro e di Leccese, anche quella della multinazionale dei fratelli Hartono, la stessa che poi acquistò il Como, attualmente sesto in serie A e in corsa per un posto in Europa. I proprietari, Robert e Michael, da anni figurano nella classifica dei miliardari stilata da Forbes. Tuttavia, la loro documentazione venne giudicata carente dall’amministrazione di Bari, in assenza di un progetto sportivo e di un business plan.
Mancavano le scartoffie, insomma, e la ricerca su internet (sì, avete letto bene, gli uomini di Decaro si informarono attraverso la rete…), non aveva convinto lo staff del sindaco, e dunque nemmeno Leccese. Il neo sindaco che, in totale continuità con il passato, prova ora a tirarsi fuori dalle evidenti responsabilità e si autocandida a solutore dei problemi che lui stesso ha creato. Al posto del Como oggi potrebbe esserci il Bari, con Nico Paz in campo e Fabregas in panchina. Invece, a noi tifosi biancorossi rimane soltanto il rammarico per quello che poteva essere e non è stato. In riva al lago è arrivato un impero economico derivante dal settore del tabacco, a noi è rimasto soltanto il fumo di Decaro e Leccese”. Lo dichiara il deputato Davide Bellomo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia alla Camera.