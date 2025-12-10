Cerignola, gestione rifiuti. Sforza: "Un segnale forte di trasparenza ed efficienza"

Il Comune di Cerignola ottiene un significativo risparmio economico nella gestione dei rifiuti grazie a una gara pubblica biennale per il recupero, lo smaltimento e la valorizzazione della frazione differenziata e dei flussi speciali. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente, che definisce l’iniziativa primo importante atto del suo mandato, finalizzato a garantire trasparenza ed efficienza.

Il contratto, della durata di 24 mesi, è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo, assicurando così un approccio orientato al massimo risparmio per la collettività. La gara ha coinvolto rifiuti essenziali per il ciclo ambientale cittadino, tra cui carta, vetro, ingombranti, rifiuti da pulizia strade e rifiuti non codificati provenienti da abbandoni.

L’esito della procedura, una delle pochissime del genere in Puglia con queste modalità, ha portato a un risparmio di centinaia di migliaia di euro rispetto ai costi precedenti, garantendo al contempo un prezzo bloccato per i prossimi due anni e stabilità alla spesa pubblica.

Secondo l’assessore, il risultato è frutto di un meticoloso lavoro tecnico-amministrativo, spesso invisibile ai cittadini ma fondamentale per il buon funzionamento della macchina comunale. La redazione di capitolati dettagliati, l’analisi di mercato e la gestione di complesse procedure burocratiche hanno permesso di ottenere un servizio efficiente e sostenibile.

L’assessore Sforza ha sottolineato il ruolo chiave dell’Ufficio Ambiente e della Centrale Unica di Committenza (CUC), definendoli “colonne portanti” del successo della procedura, frutto di professionalità e dedizione. L’iniziativa rappresenta un modello di buona amministrazione e gestione strategica delle risorse pubbliche.