Dal 18 dicembre 2025 i certificati di malattia potranno essere rilasciati anche tramite televisita, eliminando l’obbligo per il lavoratore di recarsi fisicamente nello studio del medico o di richiedere una visita domiciliare. La novità, prevista dal disegno di legge sulle semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale, segna un passo importante verso la digitalizzazione della burocrazia sanitaria.

La misura, fortemente richiesta dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg), punta ad alleggerire il carico burocratico degli ambulatori, equiparando la visita a distanza a quella tradizionale. Nei primi sei mesi del 2025, secondo l’Osservatorio Inps, sono stati trasmessi oltre 16,5 milioni di certificati medici, con un incremento del 5% rispetto al 2024, di cui circa tre quarti nel settore privato.

Tempi e modalità di attuazione

Nonostante la legge entri in vigore il 18 dicembre, la telecertificazione non sarà immediata. Occorrerà un accordo in Conferenza Stato-Regioni per definire i casi specifici e le modalità operative. Fino a quel momento rimangono valide le regole attuali: i medici dovranno verificare le condizioni del paziente di persona, in ambulatorio o a domicilio. Le tutele contro gli abusi rimangono invariate: le sanzioni per certificati falsi si applicheranno sia alle visite in presenza sia a quelle telematiche, mentre le visite fiscali continueranno regolarmente.

Ricette per malati cronici valide fino a dodici mesi

Un’altra novità riguarda le prescrizioni farmaceutiche per patologie croniche, che potranno essere emesse dai medici di famiglia con validità fino a dodici mesi, evitando ai pazienti ripetuti accessi agli ambulatori. Anche questa misura richiede un decreto attuativo del Ministero della Salute, da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, che definirà modalità operative senza generare nuovi costi pubblici.

Funzionamento delle ricette ripetibili

Il medico indicherà nella ricetta posologia e numero di confezioni per un arco massimo di dodici mesi. Il farmacista consegnerà farmaci per trenta giorni alla volta, comunicando la dispensazione al medico di famiglia, che potrà sospendere o modificare la prescrizione in caso di problemi terapeutici. Sarà inoltre possibile ottenere i farmaci presentando dimissioni ospedaliere o referti del pronto soccorso, senza attendere una nuova prescrizione, semplificando l’accesso soprattutto nei periodi festivi.

Queste novità rappresentano un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi sanitari e nella semplificazione della vita dei cittadini, garantendo efficienza, sicurezza e maggiore accesso alle cure.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.