Si chiude con l’attribuzione di 35 differenziali stipendiali la procedura interna del Comune di Foggia per le progressioni economiche 2025 riservate al personale dell’Area Polizia Locale. La determinazione dirigenziale dell’Area 3 – Affari Generali, Servizio Personale, approva le graduatorie definitive e dispone la pubblicazione all’Albo pretorio, oltre alla comunicazione ai dipendenti risultati vincitori.

La selezione è stata avviata con avviso interno approvato a settembre 2025 e prorogato fino al 20 ottobre per la presentazione delle domande. In totale sono pervenute 66 istanze, di cui 61 dall’Area Istruttori (ex categoria C) e 5 dall’Area Funzionari (ex categoria D), a fronte di 69 aventi diritto complessivi.

I criteri di valutazione sono quelli fissati dall’articolo 16 del CCDI 2023–2025, in coerenza con il CCNL Funzioni Locali: peso principale alle valutazioni della performance del triennio precedente, cui si aggiungono anzianità di servizio nel profilo ed elementi di formazione (corsi di durata minima indicata). Le graduatorie riportano punteggi dettagliati per ogni matricola, con un massimo di 100 punti ottenibile.

Nel rispetto del tetto del 50% degli aventi diritto, il Comune riconosce 33 progressioni all’interno dell’Area Istruttori e 2 nell’Area Funzionari, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

L’atto richiama inoltre le maggiorazioni specifiche previste dal CCNL 2019–2021 per alcune figure: personale educativo e insegnante, personale della Polizia Locale con funzioni di coordinamento attribuite formalmente e dipendenti iscritti ad ordini o albi professionali o appartenenti a profili sanitari e socio-sanitari. La determinazione precisa che la spesa per i differenziali stipendiali trova copertura sui competenti capitoli dei macro-aggregati del bilancio armonizzato pluriennale 2025/2026 e che le graduatorie hanno efficacia limitata ai posti messi a selezione