Il Comune di Foggia ha approvato le graduatorie definitive per le progressioni economiche all’interno delle aree relative all’anno 2025 per l’Area 10 “Cultura e Partecipate”, con una determinazione dirigenziale che definisce vincitori, punteggi e coperture di spesa per l’attribuzione dei differenziali stipendiali.

L’atto prende le mosse dal Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) del personale non dirigente per il triennio 2023-2025, sottoscritto il 31 ottobre 2023 e successivamente modificato il 9 settembre 2025, che all’articolo 16 individua i criteri per le progressioni economiche orizzontali, in coerenza con il CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

Con una precedente determinazione (NRG 1837/2025) l’amministrazione aveva approvato l’avviso interno di selezione per le progressioni economiche del 2025, poi pubblicato all’Albo Pretorio il 30 settembre 2025, con proroga dei termini disposta il 9 ottobre. Entro le 23.59 del 20 ottobre sono pervenute in tutto sei domande, così suddivise: due per l’area Operatori esperti (ex categoria B), due per l’area Istruttori (ex categoria C) e due per l’area Funzionari (ex categoria D).

La determinazione dà atto anche della Delibera di Giunta n. 236 del 22 ottobre 2025, con cui è stata approvata la rettifica della Relazione sulla performance 2024 e, soprattutto, è stato disposto che le schede di valutazione, già in possesso dei dipendenti, non avrebbero inficiato né la liquidazione della performance né la procedura delle progressioni all’interno delle aree. Un passaggio tecnico ma fondamentale per blindare la legittimità della selezione.ea. Tra gli Operatori esperti, su sette aventi diritto, risultano in testa le matricole 3827 (92,31 punti) e 4684 (84,71). Nell’area Istruttori, su cinque aventi diritto, ottengono il differenziale le matricole 3818 (90 punti) e 5929 (81,50). Per i Funzionari, su tre aventi diritto, sono collocati in posizione utile le matricole 2488 (90 punti) e 2227 (83,71).

Complessivamente, su 15 aventi diritto, vengono riconosciuti sei differenziali stipendiali, nel limite del 50% previsto dalla contrattazione decentrata. La decorrenza economica è fissata al 1° gennaio 2025, con la specifica che eventuali residui saranno redistribuiti alle altre aree dell’ente.

La determinazione richiama inoltre le disposizioni del CCNL 2019-2021 in tema di differenziali maggiorati per alcune figure: personale educativo e docente inquadrato nell’area degli Istruttori, personale di Polizia locale titolare di funzioni di coordinamento, professionisti iscritti ad ordini o albi e profili sanitari e socio-sanitari che richiedono abilitazione o iscrizione ad albi. Per queste categorie, il differenziale stipendiale viene incrementato fino a 350 euro per gli Istruttori e fino a 200 euro per Funzionari ed Elevata Qualificazione.

Sul piano finanziario, il Servizio del Personale ha chiesto ai Servizi Finanziari l’indicazione dei capitoli sui quali imputare la spesa per i differenziali 2025, ricevendo riscontro positivo: la copertura è garantita dai macro-aggregati del Bilancio Armonizzato pluriennale 2025/2026.