La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia ha passato al setaccio rendiconti 2021, 2022 e 2023 del Comune di Monte Sant’Angelo, accertando una serie di irregolarità contabili e criticità gestionali, pur senza arrivare al blocco dei programmi di spesa.

La deliberazione n. 145/2025/PRSE, depositata il 20 ottobre, ricostruisce punto per punto lo stato di salute finanziaria dell’ente garganico, che conta circa 11mila abitanti. I giudici contabili riconoscono all’amministrazione uno “sforzo” di miglioramento su alcuni fronti, ma segnalano nodi strutturali che, se non affrontati, potrebbero compromettere nel tempo gli equilibri di bilancio.

Rendiconti approvati in ritardo per tre anni di fila

Un primo rilievo riguarda la tardiva approvazione dei rendiconti: quello 2021 è stato votato il 16 maggio 2022, quello 2022 il 3 maggio 2023 e quello 2023 il 3 maggio 2024, oltre il termine di legge del 30 aprile. La Corte sottolinea che il rendiconto non è un adempimento formale, ma un passaggio “essenziale” del ciclo di bilancio, da cui dipende anche la possibilità di variare le previsioni in corso d’anno.

Il Comune ha attribuito i ritardi alla ridotta dotazione organica (41 unità) e ai rallentamenti nel riaccertamento dei residui, assicurando però di aver rispettato il termine per l’esercizio 2024 e di non aver effettuato assunzioni nel periodo in cui era inadempiente.

Dall’analisi del risultato di amministrazione emerge una progressiva erosione della parte disponibile: si passa da circa 915mila euro nel 2021 a poco più di 220mila euro nel 2023, con un parziale recupero nel 2024. Una dinamica che limita i margini di manovra dell’ente e rende più fragile la capacità di far fronte a eventuali shock finanziari.

Nel mirino finisce anche la gestione del Fondo pluriennale vincolato (FPV), soprattutto di parte capitale. La Corte segnala l’assenza di cronoprogrammi di spesa e il fatto che gli impegni coperti da FPV vengano spesso reimputati in blocco all’anno successivo, in contrasto con la natura pluriennale dello strumento. Da qui la raccomandazione ad adottare cronoprogrammi puntuali e a rafforzare il raccordo tra uffici tecnici e settore finanziario.

Il nodo dei crediti difficili e del comparto “Galluccio II”

Uno dei passaggi più delicati riguarda il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Una quota rilevante dell’accantonamento – oltre 3,5 milioni di euro – è collegata a somme che il Comune ritiene di dover recuperare dai consorziati del comparto edilizio “Il Galluccio II”, dopo aver anticipato indennità per espropri in esecuzione di sentenze.

La vicenda, intrecciata a un contenzioso complesso, ha visto decisioni non univoche tra giudici amministrativi e giudici ordinari. L’ente ritiene comunque di dover mantenere il credito e lo ha integralmente coperto con il FCDE, proprio in ragione del rischio di inesigibilità. La Corte invita a monitorare con attenzione l’evoluzione giudiziaria e a garantire che la quantificazione del fondo resti coerente con i principi contabili.

I magistrati contestano poi il ricorso sistematico all’“accertamento per cassa” sulle entrate tributarie e su altre entrate correnti, una prassi non conforme al principio della competenza finanziaria potenziata che, di fatto, restituisce un’immagine troppo ottimistica della capacità di riscossione del Comune.

Sul fronte dei debiti commerciali, l’ente non era formalmente obbligato ad accantonare al Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC) per gli anni 2021 e 2022, mentre nel 2023 ha comunque costituito un fondo di circa 66mila euro, senza che ve ne fossero i presupposti di legge. La Corte chiede di attenersi rigidamente alla disciplina nazionale e di calibrare eventuali futuri accantonamenti sulla base di dati oggettivi (stock di debito e tempi di pagamento).

Più confortante la situazione del fondo contenzioso: l’accantonamento copre tra il 50% e l’80% del valore complessivo delle cause, con un livello di rischio giudicato “in progressivo miglioramento”. Restano invece critici il volume e l’anzianità dei residui, soprattutto attivi, e la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti in ciascuno degli anni esaminati.

Capitolo a parte per gli organismi partecipati: due società (“Gestione Tributi” e “GAL Gargano – Agenzia di sviluppo”) risultano ancora in liquidazione. Il Comune sostiene che non vi siano crediti o debiti reciproci, ma la Corte sollecita una verifica analitica e una più incisiva attività di vigilanza, anche in vista della redazione del bilancio consolidato.

Nelle conclusioni, la Sezione regionale di controllo “accerta” formalmente le irregolarità riscontrate e formula una serie di raccomandazioni: corretta determinazione di FCDE e FGDC, adozione di cronoprogrammi per il FPV, rafforzamento delle procedure di riscossione e di recupero dell’evasione, pieno rispetto degli obblighi informativi e di controllo sugli organismi partecipati.

La Corte si riserva di tornare sul Comune di Monte Sant’Angelo in occasione dell’esame dei rendiconti successivi: un avviso chiaro all’amministrazione sulla necessità di un cambio di passo nella gestione finanziaria.