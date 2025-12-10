Edizione n° 5910

BALLON D'ESSAI

PAURA AI // “I lavoratori? Sono terrorizzati dalla IA generativa: 3 su 10 si vedono presto sostituiti”
10 Dicembre 2025 - ore  09:47

CALEMBOUR

LATTE // Accordo sul prezzo del latte: fissati i nuovi valori da gennaio
10 Dicembre 2025 - ore  10:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Ecco “Raccontiamo Manfredonia”, laboratorio creativo per i giovani

RACCONTIAMO MANFREDONIA Ecco “Raccontiamo Manfredonia”, laboratorio creativo per i giovani

Un laboratorio di scrittura e fotografia per raccontare Manfredonia attraverso lo sguardo dei giovani

MANFREDONIA ALTO, PH MATTEO NUZZIELLO

MANFREDONIA ALTO, PH MATTEO NUZZIELLO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Un laboratorio di scrittura e fotografia per raccontare Manfredonia attraverso lo sguardo dei giovani: è questo il cuore del progetto “Raccontiamo Manfredonia”, approvato dalla Giunta comunale con la delibera n. 256 del 9 dicembre 2025. L’iniziativa, proposta dalla società Patto Consulting Impresa Sociale, è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 29 anni e prevede un corrispettivo complessivo di 5mila euro, Iva compresa.

L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è duplice: da un lato favorire percorsi di crescita personale e culturale delle nuove generazioni, dall’altro promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità. Il laboratorio, infatti, intende avvicinare i partecipanti al mondo della comunicazione e del racconto urbano, valorizzando luoghi, storie e identità del territorio attraverso parole e immagini.

Per la copertura finanziaria è stato individuato il capitolo PEG 3991 “Programmi e iniziative per le politiche giovanili” del bilancio 2025. La Giunta ha ritenuto il progetto pienamente coerente con la visione di una Manfredonia che prova a costruire il proprio futuro partendo dai talenti e dalla creatività dei più giovani, chiamati non solo a “abitare” ma anche a raccontare la città in cui vivono.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO