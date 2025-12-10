Un laboratorio di scrittura e fotografia per raccontare Manfredonia attraverso lo sguardo dei giovani: è questo il cuore del progetto “Raccontiamo Manfredonia”, approvato dalla Giunta comunale con la delibera n. 256 del 9 dicembre 2025. L’iniziativa, proposta dalla società Patto Consulting Impresa Sociale, è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 29 anni e prevede un corrispettivo complessivo di 5mila euro, Iva compresa.

L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione è duplice: da un lato favorire percorsi di crescita personale e culturale delle nuove generazioni, dall’altro promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità. Il laboratorio, infatti, intende avvicinare i partecipanti al mondo della comunicazione e del racconto urbano, valorizzando luoghi, storie e identità del territorio attraverso parole e immagini.

Per la copertura finanziaria è stato individuato il capitolo PEG 3991 “Programmi e iniziative per le politiche giovanili” del bilancio 2025. La Giunta ha ritenuto il progetto pienamente coerente con la visione di una Manfredonia che prova a costruire il proprio futuro partendo dai talenti e dalla creatività dei più giovani, chiamati non solo a “abitare” ma anche a raccontare la città in cui vivono.