La Giunta regionale della Puglia ha approvato il progetto di riconversione dell’ex CARA di Borgo Mezzanone, trasformando una parte della struttura in un Villaggio dell’Accoglienza destinato a ospitare 324 migranti regolarmente soggiornanti e attualmente impiegati nelle filiere agricole della Capitanata. L’intervento, finanziato con 13.673.600 euro dal POC Legalità 2014-2020, è finalizzato al recupero di immobili pubblici e alla promozione dell’inclusione sociale.

Il progetto prevede lo smantellamento delle recinzioni, il recupero degli edifici esistenti, l’efficientamento energetico e la creazione di alloggi in co-housing, dotati di cucine e spazi comuni. Particolare attenzione sarà dedicata agli spazi esterni, che saranno riqualificati con alberature e dispositivi di mitigazione climatica per garantire comfort termico e sicurezza nei mesi più caldi. Una parte della struttura ospiterà un centro servizi con medicheria, uffici e spazi comuni, gestito da un soggetto del terzo settore selezionato tramite procedura pubblica.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato che l’iniziativa si inserisce in un percorso regionale volto a superare l’emergenza umanitaria dei ghetti, proseguendo il sostegno all’accoglienza e all’integrazione dei braccianti agricoli, nonostante i ritardi del Governo sui fondi PNRR destinati ai Comuni della Capitanata.

Secondo l’assessora alle Politiche migratorie, Viviana Matrangola, il progetto completa una rete di interventi che include quattro foresterie regionali per circa 1.000 migranti, tre hub di contrasto al caporalato con servizi sanitari e socio-legali, 200 posti letto in co-housing e programmi di mediazione interculturale, con ulteriori progetti in corso come un ostello per lavoratori migranti a Nardò.

I lavori, gestiti dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e Antimafia Sociale della Regione Puglia, con il supporto tecnico di ASSET, devono essere completati entro dicembre 2026, in una sfida contro il tempo per garantire l’operatività della foresteria entro i termini previsti.

Il progetto rientra nell’Asse 3 – Azione 3.2 del POC Legalità, dedicato a “favorire l’inclusione sociale e migliorare le condizioni di legalità attraverso il recupero di immobili pubblici, anche confiscati”, confermando l’impegno della Regione Puglia nel combinare rigenerazione urbana, accoglienza e lotta all’illegalità.