Foggia, al via il restyling di Piazza Caduti del Lavoro

Questa mattina sono stati piantati i primi quattro tigli in Piazza Caduti del Lavoro a Foggia, alti circa sei metri con un fusto di 30-35 centimetri di circonferenza, nell’ambito di un progetto che prevede 22 nuovi alberi complessivi. L’intervento offrirà immediatamente un effetto “pronto verde” in una piazza finora priva di vegetazione.

I restanti 18 tigli verranno collocati nei prossimi giorni, con l’obiettivo di completare il filare entro fine anno, proseguendo lungo i viali già presenti su Viale della Repubblica, una delle arterie principali della città.

La piazza rigenerata diventerà un luogo di incontro e relax, arricchita da alberi, siepi, panchine e superfici permeabili. Il progetto ha previsto la rimozione di un vecchio distributore di carburanti e del relativo asfalto obsoleto, sostituiti da verde, nuove pavimentazioni e arredi, in un contesto urbano più illuminato e videosorvegliato.

L’intervento, definito come “agopuntura urbana”, è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale per restituire vitalità e dignità a un’area strategica, stimolando anche la riapertura delle attività commerciali chiuse da tempo.

Il completamento della piazza è previsto con il nuovo anno, al termine delle ultime settimane di lavori e dei disagi temporanei.