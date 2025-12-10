Edizione n° 5911

10 Dicembre 2025

10 Dicembre 2025

Foggia. Convocato il Consiglio comunale: il 20 dicembre in aula per il DUP 2026–2028

FOGGIA DUP Foggia. Convocato il Consiglio comunale: il 20 dicembre in aula per il DUP 2026–2028

La convocazione è stata indirizzata, oltre ai consiglieri, anche ai dirigenti comunali, agli assessori, al Collegio dei Revisori e alla Prefettura.

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

La presidente del Consiglio Comunale Lucia Lia Azzarone ha convocato l’assise per il 20 dicembre 2025 alle ore 9.30. All’ordine del giorno figura un unico punto, ma di fondamentale importanza per la programmazione dell’ente: l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028.

Si tratta dell’atto che orienta le politiche amministrative e finanziarie del Comune nel triennio successivo, definendo obiettivi strategici, indirizzi e priorità di intervento. Il DUP rappresenta la cornice nella quale verranno poi collocati il bilancio di previsione, i piani di investimento, le misure relative a welfare, infrastrutture, sviluppo urbano, cultura e politiche giovanili.

La seduta si preannuncia cruciale in vista della chiusura dell’anno e della definizione della programmazione finanziaria futura, soprattutto alla luce delle sfide che l’amministrazione Episcopo deve affrontare in tema di risanamento, riorganizzazione dei servizi e gestione delle risorse.

