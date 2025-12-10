Con decreto sindacale del 9 dicembre, la sindaca Maria Aida Episcopo ha nominato Michele Rignanese, 58 anni, nuovo ausiliario del traffico per le aree di sosta regolamentata e a pagamento gestite dalla società GPS Global Parking Solutions. La designazione arriva dopo la richiesta avanzata dalla stessa concessionaria e i successivi accertamenti della Polizia Locale sulla sussistenza dei requisiti previsti dal Codice della Strada.

Rignanese non è nuovo a questo ruolo: aveva già esercitato le stesse funzioni fino al giugno 2023 nella precedente gestione del servizio, allora affidato ad ATAF. Il personale è stato sottoposto ai necessari controlli, che hanno confermato l’assenza di precedenti penali e la validità della formazione svolta in passato presso il Comando della Polizia Locale, focalizzata sulle procedure di accertamento delle violazioni relative alla sosta.

Il decreto attribuisce al nuovo ausiliario le funzioni previste dall’articolo 12-bis del Codice della Strada, tra cui prevenzione e accertamento delle infrazioni riguardanti le aree di sosta e la possibilità di procedere alla contestazione immediata. Rignanese riveste inoltre la qualifica di pubblico ufficiale, con tutti gli obblighi che ne derivano: uso dell’uniforme, condotta conforme ai principi di correttezza e responsabilità, collaborazione con il Comando della Polizia Locale.

Il provvedimento resterà valido finché permarranno i requisiti professionali e il rapporto di lavoro con la società concessionaria. È prevista anche la trasmissione del decreto alla Prefettura e alle forze dell’ordine del territorio, oltre alla pubblicazione all’albo pretorio per 15 giorni.