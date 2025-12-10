FOGGIA – L’Ispettorato territoriale del lavoro di Foggia ha chiuso una lunga e complessa attività di controllo nel comparto agroalimentare della Capitanata, portando alla luce un quadro definito dagli stessi ispettori “grave e articolato”. Nel mirino, in particolare, il sistema di somministrazione di manodopera in agricoltura e il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, italiani e stranieri.

L’operazione, durata alcuni mesi, ha interessato 11 aziende agricole distribuite sul territorio provinciale. Nel corso degli accessi ispettivi sono stati esaminati i rapporti di lavoro di 141 braccianti, molti dei quali impiegati tramite forme di somministrazione, per un totale di 7.038 giornate lavorative oggetto di verifica. Proprio su queste giornate si sono concentrate le principali contestazioni, legate alla corretta gestione dei contratti, delle retribuzioni e dei contributi.

Al termine degli accertamenti, l’Ispettorato ha irrogato sanzioni amministrative per complessivi 242.928 euro. Si tratta di multe rilevanti, che colpiscono diversi profili di irregolarità: dalla mancata corretta instaurazione del rapporto di lavoro alle violazioni in materia di orario e riposi, fino alle anomalie nella gestione della somministrazione di manodopera. Parallelamente, sono state contestate 18 prescrizioni penali a carico dei datori di lavoro coinvolti, segnale di un quadro che non riguarda solo il piano amministrativo ma anche quello penale.

Secondo quanto emerge dall’attività ispettiva, in diversi casi la somministrazione sarebbe avvenuta in modo non conforme alla normativa vigente, con possibili ricadute sulla tutela dei braccianti: dall’assenza di adeguate coperture contributive fino al rischio di sfruttamento, soprattutto nelle fasce più fragili della manodopera straniera. Gli ispettori hanno ricostruito turni, giornate effettivamente lavorate e modalità di utilizzo del personale, incrociando documentazione aziendale e dichiarazioni dei lavoratori.

Non si tratta del primo fronte aperto nel settore. Già nell’estate scorsa erano state sottoposte a controllo 16 imprese agricole del Foggiano: in quell’occasione, 14 risultarono in regola, mentre per le altre si arrivò alla sospensione di cinque attività imprenditoriali, proprio per le gravi irregolarità riscontrate. I nuovi esiti confermano come il comparto agricolo resti uno dei più sensibili sul fronte del lavoro irregolare e dello sfruttamento, con controlli che si concentrano in particolare nei periodi di maggior richiesta di manodopera.

L’Ispettorato sottolinea il duplice obiettivo di queste operazioni: da un lato reprimere le condotte scorrette, dall’altro tutelare chi lavora nei campi, spesso in condizioni di forte precarietà. Il contrasto alle forme elusive della normativa, spiegano dagli uffici, serve anche a garantire concorrenza leale tra le imprese: chi rispetta le regole e sostiene i costi del lavoro non può essere penalizzato rispetto a chi risparmia tagliando su diritti e sicurezza.

Le aziende sanzionate avranno ora l’obbligo di mettersi in regola, sanando le violazioni contestate e adeguando procedure e contratti alla normativa. Le prescrizioni penali, invece, seguiranno il proprio corso, con possibili sviluppi in sede giudiziaria qualora dovessero emergere ulteriori elementi di responsabilità.

I controlli nel settore, fanno sapere dall’Ispettorato, proseguiranno anche nei prossimi mesi, con particolare attenzione ai periodi di raccolta e alle aree più esposte al rischio di caporalato e sfruttamento. L’obiettivo dichiarato è costruire nel tempo un sistema di vigilanza costante, capace non solo di intervenire a posteriori, ma anche di prevenire nuovi fenomeni di irregolarità nel lavoro agricolo foggiano.

