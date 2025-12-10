Foggia, nasce il direttivo ‘Edilizia e Affini’: efficienza energetica e ristrutturazioni al centro della ripartenza

FOGGIA – L’associazione U.p.a.p.m.i. di Foggia punta con decisione sul mattone.

È stato infatti costituito il nuovo direttivo di categoria “Edilizia e Affini”, chiamato a rappresentare e rilanciare il comparto delle costruzioni in Capitanata, rafforzando il dialogo con istituzioni, enti economici e mondo delle professioni.

A guidare il neonato organismo per il prossimo quadriennio sarà l’ingegnere Giovanni Menditti, eletto all’unanimità. Al suo fianco, in qualità di vicepresidente, l’ingegnere Francesco Corbo. Completano il direttivo i consiglieri Luigi Boscaino, amministratore della Boscaino Building srl, Maurizio Briglia, amministratore di S.c.a.f. Infrastructure and Build, e l’avvocato Nicola Lo Muzio, specializzato in urbanistica e lavori pubblici.

Un team che unisce competenze tecniche, imprenditoriali e giuridiche, con l’obiettivo dichiarato di costruire una cabina di regia stabile per affrontare le sfide di un settore strategico ma ancora in cerca di equilibrio dopo anni complicati tra crisi economica, bonus edilizi e inflazione dei costi.

Già nella riunione di insediamento sono emersi i temi chiave dell’agenda: transizione energetica del patrimonio edilizio, rigenerazione urbana, semplificazione delle procedure, programmazione delle opere pubbliche e valorizzazione delle imprese locali, spesso prime protagoniste nei cantieri del territorio.

Menditti ha posto l’accento soprattutto sulla efficienza energetica degli edifici, considerata il cuore delle nuove politiche europee e nazionali. «Per tutti gli operatori del settore – ha osservato – sarà indispensabile un approccio integrato alla pianificazione e alla progettazione: progettisti, imprese, tecnici e istituzioni devono muoversi in sinergia, perché l’edilizia rappresenterà uno dei fattori chiave per un futuro sostenibile».

Non solo nuove costruzioni, però. Una parte consistente del confronto si è concentrata sulle ristrutturazioni e sugli interventi di riqualificazione di immobili e infrastrutture esistenti, ambito che il direttivo considera decisivo per la ripresa economica del Foggiano. Il vicepresidente Corbo ha ricordato come il settore delle costruzioni “assorba una quota importante di manodopera, in gran parte legata a imprese locali radicate sul territorio”. Per questo, ha sottolineato, “un piano strutturato di interventi di manutenzione e ammodernamento del patrimonio edilizio potrebbe avere un effetto moltiplicatore su occupazione, indotto e consumi interni”.

Il nuovo direttivo si propone dunque come interlocutore stabile per Comune, Provincia, Regione, ordini professionali e istituti di credito, con l’intento di favorire una programmazione delle opere che premi la qualità dei progetti, la sicurezza dei cantieri e il rispetto dei tempi. In parallelo, l’organismo punta a promuovere formazione continua su normative, sicurezza, transizione ecologica e nuovi materiali, per aiutare le imprese a restare competitive e aggiornate.