Edizione n° 5911

BALLON D'ESSAI

PAURA AI // “I lavoratori? Sono terrorizzati dalla IA generativa: 3 su 10 si vedono presto sostituiti”
10 Dicembre 2025 - ore  09:47

CALEMBOUR

NATALE D'ORO // “Il Natale di Manfredonia 2025”: oltre 134.000 euro per eventi, cultura e solidarietà. BILANCIO previsione
10 Dicembre 2025 - ore  12:23

Home // Foggia // Foggia, via libera ai premi di risultato 2024 per i dirigenti comunali. Le somme

DIRIGENTI COMUNE Foggia, via libera ai premi di risultato 2024 per i dirigenti comunali. Le somme

Liquidato il trattamento accessorio legato alla performance: tetto massimo fissato in circa 93mila euro

Foggia, “Insieme per il bene comune”: la sindaca Episcopo partecipa all’assemblea nazionale ANCI

La sindaca Episcopo partecipa all’assemblea nazionale ANCI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia ha disposto la liquidazione della retribuzione di risultato relativa all’anno 2024 per il personale dirigente, chiudendo così il ciclo di valutazione della performance amministrativa e organizzativa. A formalizzarlo è una determinazione dirigenziale del Servizio Personale – Area 3 Affari Generali, che dà attuazione agli atti approvati dalla Giunta nel corso del 2025.

La base di partenza è la Relazione sulla performance 2024, approvata dalla Giunta il 9 luglio 2025 e successivamente rettificata con deliberazione n. 236 del 22 ottobre 2025, entrambi i documenti “validati” dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Proprio tali atti quantificano e certificano il grado di raggiungimento degli obiettivi affidati ai dirigenti attraverso PEG, Piano della performance e PDO 2024–2026.

Il fondo destinato alla retribuzione di risultato, in attuazione dei contratti collettivi e del CCDI dell’area dirigenziale, ammonta per il 2024 a 128.737,38 euro, mentre la somma complessiva relativa alle retribuzioni di posizione dei dirigenti in servizio raggiunge 464.808,24 euro: ne deriva che la quota teorica massima per i premi non può superare il 20% di tale importo, pari a 92.961,65 euro.

foggia dall'alto- foggia il Comune
L’atto ricorda che la valutazione si articola su tre aree – performance organizzativa, performance individuale e competenze manageriali – con pesi differenziati (40%, 30% e 30%) e che le premialità sono suddivise in tre fasce: premio pieno per chi supera l’80% del punteggio, ridotto al 70% tra il 60% e l’80%, nessun premio per chi resta sotto il 60%. Una quota aggiuntiva è destinata al 30% dei dirigenti meglio valutati, che possono ricevere un importo superiore del 30% rispetto al valore medio pro capite, e sono previste maggiorazioni legate agli incarichi ad interim.

Non manca il capitolo sulle penalizzazioni: in applicazione dell’articolo 4-bis del decreto legge 13/2023, convertito in legge 41/2023, una decurtazione del 30% è prevista nei confronti dei dirigenti responsabili di eventuali ritardi nei pagamenti dell’ente. L’atto dispone infine la liquidazione delle somme sui capitoli relativi a retribuzione, oneri riflessi e Irap, e incarica gli uffici di trasmettere il provvedimento all’OIV, all’ufficio stipendi e all’Albo pretorio per la pubblicazione.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

