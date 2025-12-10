Edizione n° 5910

BALLON D'ESSAI

PAURA AI // “I lavoratori? Sono terrorizzati dalla IA generativa: 3 su 10 si vedono presto sostituiti”
10 Dicembre 2025 - ore  09:47

CALEMBOUR

LATTE // Accordo sul prezzo del latte: fissati i nuovi valori da gennaio
10 Dicembre 2025 - ore  10:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Giandiego Gatta (FI): “Un orgoglio per l’Italia il Patrimonio Immateriale UNESCO”

RICONOSCIMENTO Giandiego Gatta (FI): “Un orgoglio per l’Italia il Patrimonio Immateriale UNESCO”

La cucina italiana unisce territori diversi e rappresenta nel mondo un modello di qualità, creatività e stile di vita

Giandiego Gatta (FI): “Un orgoglio per l’Italia il Patrimonio Immateriale UNESCO”

Giandiego Gatta (FI): “Un orgoglio per l’Italia il Patrimonio Immateriale UNESCO”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Roma, 10 dicembre 2025 – La cucina italiana è ufficialmente riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, un risultato che sottolinea la forza identitaria della tradizione gastronomica del nostro Paese. La notizia è stata accolta con entusiasmo da istituzioni, operatori del settore e rappresentanti politici, che ne evidenziano il valore sia culturale sia economico.

“La cucina italiana unisce territori diversi e rappresenta nel mondo un modello di qualità, creatività e stile di vita – ha dichiarato Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Agricoltura –. Questo riconoscimento ha un enorme valore culturale, ma costituisce anche un motore per il turismo, per l’agroalimentare e per migliaia di imprese che quotidianamente custodiscono saperi tradizionali e innovazioni moderne”.

Il deputato ha inoltre ringraziato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando il ruolo determinante del ministro nel seguire ogni fase della candidatura e nel rappresentare l’Italia presso l’UNESCO. “È anche grazie al suo impegno se oggi possiamo celebrare un traguardo che rafforza l’immagine del Paese e apre nuove opportunità per l’intero sistema Italia”, ha aggiunto Gatta.

Il riconoscimento UNESCO consolida la cucina italiana come simbolo globale di eccellenza e identità nazionale, valorizzando non solo le tradizioni gastronomiche ma anche l’intero comparto economico e culturale legato all’alimentazione, dal turismo all’agroalimentare.

Giandiego Gatta (FI): “Un orgoglio per l’Italia il Patrimonio Immateriale UNESCO”
Giandiego Gatta (FI): “Un orgoglio per l’Italia il Patrimonio Immateriale UNESCO”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO