Giandiego Gatta (FI): “Un orgoglio per l’Italia il Patrimonio Immateriale UNESCO”

Roma, 10 dicembre 2025 – La cucina italiana è ufficialmente riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO, un risultato che sottolinea la forza identitaria della tradizione gastronomica del nostro Paese. La notizia è stata accolta con entusiasmo da istituzioni, operatori del settore e rappresentanti politici, che ne evidenziano il valore sia culturale sia economico.

“La cucina italiana unisce territori diversi e rappresenta nel mondo un modello di qualità, creatività e stile di vita – ha dichiarato Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Agricoltura –. Questo riconoscimento ha un enorme valore culturale, ma costituisce anche un motore per il turismo, per l’agroalimentare e per migliaia di imprese che quotidianamente custodiscono saperi tradizionali e innovazioni moderne”.

Il deputato ha inoltre ringraziato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando il ruolo determinante del ministro nel seguire ogni fase della candidatura e nel rappresentare l’Italia presso l’UNESCO. “È anche grazie al suo impegno se oggi possiamo celebrare un traguardo che rafforza l’immagine del Paese e apre nuove opportunità per l’intero sistema Italia”, ha aggiunto Gatta.

Il riconoscimento UNESCO consolida la cucina italiana come simbolo globale di eccellenza e identità nazionale, valorizzando non solo le tradizioni gastronomiche ma anche l’intero comparto economico e culturale legato all’alimentazione, dal turismo all’agroalimentare.