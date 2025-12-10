Edizione n° 5910

Il Circo M. Orfei sbarca a Bari: artisti internazionali, animali e orchestra dal vivo

ARTISTI Il Circo M. Orfei sbarca a Bari: artisti internazionali, animali e orchestra dal vivo

Uno spettacolo di circa due ore che unisce animali di terra e acqua, artisti internazionali, corpo di ballo e orchestra dal vivo

Il Circo M. Orfei sbarca a Bari: artisti internazionali, animali e orchestra dal vivo

Il Circo M. Orfei

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Bari

Da giovedì 18 dicembre a domenica 25 gennaio, il Circo M. Orfei sarà protagonista a Bari in via Napoli, nei pressi della pineta San Francesco, con uno spettacolo di circa due ore che unisce animali di terra e acqua, artisti internazionali, corpo di ballo e orchestra dal vivo.

Sotto il caratteristico tendone giallo e blu, il pubblico potrà ammirare cavalli, elefanti, pappagalli, foche e leoni marini, esibirsi in numeri spettacolari all’interno di una vasca da 100.000 litri, guidati da domatori di fama mondiale, tra cui i membri della storica famiglia circense Gartner, specializzata nei numeri con i pachidermi.

Tra le attrazioni più attese c’è la “Ruota della morte” di Crazy Wilson, artista cileno pluripremiato vincitore del Clown d’Argento al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo. Wilson proporrà anche a Bari il salto mortale esterno sulla Ruota della morte, una novità assoluta in Europa.

Sul palco si esibiranno inoltre Juri e Alexis, fratelli di 17 e 12 anni, giovani promesse della scena circense internazionale, vincitori della medaglia d’oro al Festival Internazionale del Circo Italiano di Latina con un numero di cinghie aeree premiato con il riconoscimento “Latina d’Oro”. Il clown Alecito intratterrà il pubblico con momenti di comicità e fantasia, con uno stile che fonde tradizione e linguaggio contemporaneo.

A completare lo spettacolo ci saranno un corpo di ballo argentino e l’Orfei Band, orchestra brasiliana di otto elementi diretta dal maestro Clevio Petron, che accompagnerà le esibizioni dal vivo con grandi classici musicali.

Il Circo M. Orfei, tra i più celebri in Italia e diretto da Darix Martini, propone per il periodo natalizio una produzione di alto livello. La struttura riscaldata ospita una grande arena e una hall con punto ristoro, per garantire un’esperienza confortevole e coinvolgente per il pubblico.

Gli spettacoli si terranno tutti i giorni alle 17.30 e alle 21 nei feriali, e alle 16.30 e alle 19.30 nei festivi, con chiusure previste il 24 e 31 dicembre e il 12, 13, 19 e 20 gennaio.

