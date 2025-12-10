Edizione n° 5911

PAURA AI // "I lavoratori? Sono terrorizzati dalla IA generativa: 3 su 10 si vedono presto sostituiti"
10 Dicembre 2025

NATALE D'ORO // "Il Natale di Manfredonia 2025": oltre 134.000 euro per eventi, cultura e solidarietà. BILANCIO previsione
10 Dicembre 2025

NATALE D'ORO “Il Natale di Manfredonia 2025”: oltre 134.000 euro per eventi, cultura e solidarietà. BILANCIO previsione

Un cartellone diffuso, tra centro, periferie, borghi e frazioni, e un investimento complessivo di 134.480 euro per animare il periodo delle festività.

La Giunta comunale ha approvato, con la delibera n. 253 del 5 dicembre 2025, il programma “Il Natale di Manfredonia 2025” e il relativo piano economico, che prevede decine di appuntamenti tra spettacoli, iniziative solidali, visite guidate, attività per famiglie e grandi eventi di piazza.

PROGRAMMA INTEGRALE > Programma Natale 2025-Comune Manfredonia

Il programma, allegato all’atto, parte nei primi giorni di dicembre con la commedia dialettale “A mamma’ chi ce la tone?” al cine-teatro San Michele e prosegue con incontri culturali, laboratori per bambini, animazione itinerante e appuntamenti enogastronomici, come “I Sapori del Parco” in occasione del Trentennale del Parco del Gargano. Tra i poli principali figurano il LUC di via Nazario Sauro – trasformato in “Lucwood”, il luogo magico dei bambini – il Teatro Comunale “Lucio Dalla”, il fossato del Castello, piazza Papa Giovanni XXIII, piazza del Popolo, le parrocchie e gli spazi delle frazioni, da Borgo Mezzanone a Montagna.

BILANCIO DI PREVISIONE, MANFREDONIA 2025
BILANCIO DI PREVISIONE, MANFREDONIA 2025

Non mancano le iniziative a carattere sociale e solidale: mercatini e giornate benefiche promosse da associazioni come Anffas, Telethon, PasER, Quadrifoglio e altre realtà del territorio; eventi sportivi inclusivi come il “Trofeo Re Manfredi – Calcio a 5 Special” e lo street soccer “The Cage Christmas”; concerti gospel e di musica classica, spettacoli teatrali per bambini e famiglie, visite guidate ai principali siti storici e archeologici, dalla mostra “Sulle orme del Caravaggio” al Parco delle Basiliche di Siponto e all’Abbazia di San Leonardo.

Il bilancio di previsione allegato (vedi sopra) dettaglia la distribuzione delle risorse: tra le principali voci figurano le spese per promozione, grafica e comunicazione, servizio di safety & security, compensi artistici e servizi tecnici, oltre alla compartecipazione alla mostra caravaggesca e ai costi per la “Notte di Luce”, il concerto dell’Epifania, i giochi e le animazioni natalizie e il concerto “Note di luce – riflessi d’anno nuovo”.

La spesa è ripartita su più capitoli del PEG 2025, con la voce principale sul capitolo 3877 e ulteriori stanziamenti su capitoli dedicati alla cultura, alla promozione turistica e alle iniziative sociali. La Giunta ha concesso il patrocinio comunale e l’uso gratuito di suolo pubblico e contenitori culturali per le attività promosse da soggetti privati e associazioni, precisando che restano in capo agli organizzatori tutti gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza, autorizzazioni e somministrazione di alimenti e bevande.

1 commenti su "“Il Natale di Manfredonia 2025”: oltre 134.000 euro per eventi, cultura e solidarietà. BILANCIO previsione"

  1. Dateli a 134 famiglie che non possono mangiare. Questa e la vera solidarietà. Gli eventi? Li paghino i negozi, i bar, ristoranti, pasticcerie, pizzerie e cazzate varie che fanno l’america in questo periodo, jattechete compresi.

