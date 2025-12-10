Edizione n° 5911

PAURA AI // “I lavoratori? Sono terrorizzati dalla IA generativa: 3 su 10 si vedono presto sostituiti”
10 Dicembre 2025 - ore  09:47

NATALE D'ORO // “Il Natale di Manfredonia 2025”: oltre 134.000 euro per eventi, cultura e solidarietà. BILANCIO previsione
10 Dicembre 2025 - ore  12:23

Casa Sollievo della Sofferenza, l'allarme di Anaao: "Cambio di contratto peggiorativo"

CASA SOLLIEVO CAOS Casa Sollievo della Sofferenza, l’allarme di Anaao: “Cambio di contratto peggiorativo”

Proclamato lo stato di agitazione

Disagi alle linee telefoniche dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza a causa di lavori stradali

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA ph operapadrepio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Cronaca // Gargano //

San Giovanni Rotondo – Una decisione improvvisa, unilaterale e giudicata «gravemente peggiorativa». Così Anaao Assomed definisce la comunicazione inviata lo scorso 26 novembre 2025 dall’Ufficio Giuridico della Direzione Risorse Umane dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, nella quale si annuncia il passaggio dal contratto collettivo nazionale 2019-2021 pubblico al CCNL 2020-2022 ARIS, applicato ai dirigenti sanitari, professionali, tecnici e amministrativi.

Secondo il sindacato, il contratto prospettato sarebbe «inadatto a una realtà complessa come un IRCCS» e più vicino alla struttura organizzativa di piccole realtà o RSA. Una scelta difficilmente conciliabile – sottolinea Anaao – con le dichiarazioni dello stesso direttore generale, dott. Gumirato, che pochi mesi fa aveva definito Casa Sollievo «un maxi polo di eccellenza nazionale per la gestione dei casi più complessi», come riportato da Quotidiano Sanità.

Rischi economici e professionali: “Passo indietro per l’istituto”

Per l’organizzazione sindacale, l’adozione del nuovo contratto comporterebbe ricadute economiche negative per i dirigenti sanitari, con possibili conseguenze sociali sull’intero territorio. Sul piano professionale, il rischio sarebbe quello di creare disparità inaccettabili rispetto ai colleghi delle strutture pubbliche, rallentando percorsi di crescita e compromettendo la capacità dell’IRCCS di attrarre professionisti qualificati.

Anaao avverte: questa scelta potrebbe tradursi in un progressivo peggioramento della qualità dei servizi diagnostici e assistenziali per cui Casa Sollievo è riconosciuta a livello nazionale.

Piepoli: “Un punto di non ritorno per l’attrattività dell’IRCCS”

La segretaria aziendale di Anaao, dott.ssa Ada Piepoli, parla senza mezzi termini di «punto di non ritorno», sottolineando come la decisione arriverebbe in un momento in cui l’istituto è stato confermato, anche nel 2025, primo ospedale del Mezzogiorno nella classifica italiana dei World’s Best Hospitals di Newsweek.

Piepoli ricorda inoltre come la dirigenza sanitaria dell’IRCCS abbia sempre mantenuto «un atteggiamento responsabile e collaborativo», anche nelle fasi più difficili, con l’unico obiettivo di garantire ai cittadini servizi di qualità e condizioni di lavoro adeguate.

Proclamato lo stato di agitazione

Alla luce della situazione, Anaao Assomed ritiene inevitabile la proclamazione dello stato di agitazione, aprendo una fase di forte tensione tra sindacato e direzione generale.

