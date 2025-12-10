Edizione n° 5911

PAURA AI // “I lavoratori? Sono terrorizzati dalla IA generativa: 3 su 10 si vedono presto sostituiti”
10 Dicembre 2025 - ore  09:47

NATALE D'ORO // “Il Natale di Manfredonia 2025”: oltre 134.000 euro per eventi, cultura e solidarietà. BILANCIO previsione
10 Dicembre 2025 - ore  12:23

Manfredonia, 36 beneficiari non hanno ancora ritirato la 'Carta dedicata a te'

BENEFICIARI Manfredonia, 36 beneficiari non hanno ancora ritirato la ‘Carta dedicata a te’

Dovranno recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali, in Via San Lorenzo 47, entro venerdì 12 dicembre 2025, dalle ore 9.30 alle 12.30, per completare il ritiro

Manfredonia, 36 beneficiari non hanno ancora ritirato la 'Carta dedicata a te'

Servizi Sociali Manfredonia - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Economia // Manfredonia //

Manfredonia – Restano 36 i beneficiari della “Carta dedicata a te 2025” che non hanno ancora ritirato la comunicazione relativa al bonus. L’amministrazione comunale invita tutti gli interessati a recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali, in Via San Lorenzo 47, entro venerdì 12 dicembre 2025, dalle ore 9.30 alle 12.30, per completare il ritiro.

Si ricorda che il primo acquisto con la carta deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio. L’elenco completo dei beneficiari è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali.

Elenco beneficiari

Lo riporta ilsipontino.net.

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

