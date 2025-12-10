Manfredonia, 36 beneficiari non hanno ancora ritirato la 'Carta dedicata a te'

Manfredonia – Restano 36 i beneficiari della “Carta dedicata a te 2025” che non hanno ancora ritirato la comunicazione relativa al bonus. L’amministrazione comunale invita tutti gli interessati a recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali, in Via San Lorenzo 47, entro venerdì 12 dicembre 2025, dalle ore 9.30 alle 12.30, per completare il ritiro.
Si ricorda che il primo acquisto con la carta deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio. L’elenco completo dei beneficiari è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Lo riporta ilsipontino.net.
Strazzatele, nen jann d besugn