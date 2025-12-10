Manfredonia, completati i lavori su Tratturo Pulsano: parte il nuovo piano stradale

MANFREDONIA (FG) – L’Amministrazione comunale ha annunciato la conclusione dei lavori di asfaltatura di circa 800 metri lungo la strada comunale Tratturo Pulsano, un intervento atteso da anni dai residenti dell’area delle cosiddette case sparse. La nuova pavimentazione garantirà maggiore sicurezza e una percorrenza più agevole, ponendo fine a una situazione che da tempo creava disagi alla viabilità locale.

Si tratta del primo tassello di un più ampio piano di manutenzione stradale, che nei prossimi mesi interesserà diverse zone della città con interventi ritenuti urgenti e prioritari. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è quello di migliorare in modo stabile l’intera rete viaria comunale, recuperando anni di ritardi manutentivi e restituendo ai cittadini strade più sicure, decorose e funzionali.

Ulteriori aggiornamenti sui cantieri in programma verranno comunicati nei prossimi giorni.