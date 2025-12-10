Edizione n° 5911

Home // Manfredonia // Manfredonia, completati i lavori su Tratturo Pulsano: parte il nuovo piano stradale

ASFALTATURA Manfredonia, completati i lavori su Tratturo Pulsano: parte il nuovo piano stradale

Si tratta del primo tassello di un più ampio piano di manutenzione stradale, che nei prossimi mesi interesserà diverse zone

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – L’Amministrazione comunale ha annunciato la conclusione dei lavori di asfaltatura di circa 800 metri lungo la strada comunale Tratturo Pulsano, un intervento atteso da anni dai residenti dell’area delle cosiddette case sparse. La nuova pavimentazione garantirà maggiore sicurezza e una percorrenza più agevole, ponendo fine a una situazione che da tempo creava disagi alla viabilità locale.

Si tratta del primo tassello di un più ampio piano di manutenzione stradale, che nei prossimi mesi interesserà diverse zone della città con interventi ritenuti urgenti e prioritari. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è quello di migliorare in modo stabile l’intera rete viaria comunale, recuperando anni di ritardi manutentivi e restituendo ai cittadini strade più sicure, decorose e funzionali.

Ulteriori aggiornamenti sui cantieri in programma verranno comunicati nei prossimi giorni.

2 commenti su "Manfredonia, completati i lavori su Tratturo Pulsano: parte il nuovo piano stradale"

  1. X il tratturo pulsano grazie al consigliere Caputo x il suo interessamento costante ,e al assessore Schiavone . E altri si sono fatti sole o self da Deluca A Marasco che a fatto un inderocazione mentre stavamo asfaltando se nza sapere che i lavori erano partiti.

  2. Bene, mi auguro che il Comune si coordini con le varie società di fornitura acqua, luce e gas per evitare che strade appena asfaltate vengano nuovamente rotte. Esempio, la strada davanti al Famila ha ancora numerose e grandi toppe in cemento fatte subito dopo la nuova bitumazione e non ancora ripristinate dopo mesi e mesi.

LASCIA UN COMMENTO