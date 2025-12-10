Edizione n° 5911

10 Dicembre 2025

Manfredonia. "Mi hanno salvato la vita": il ringraziamento pubblico di Daniela al custode della chiesa di San Michele e al 118

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Manfredonia. “Mi hanno salvato la vita”: il ringraziamento pubblico di Daniela al custode della chiesa di San Michele e al 118

Venerdì mattina, alle 6.30, all’interno della chiesa di San Michele a Manfredonia, si è consumato un momento drammatico che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. La signora Daniela, cittadina del posto, è stata colpita da un infarto improvviso proprio mentre si trovava nel luogo di culto. Una manciata di minuti che hanno fatto la differenza tra la vita e la morte. E che, come lei stessa racconta, sono stati decisivi grazie alla prontezza e alla lucidità di chi, in quell’istante, le è stato accanto.

A intervenire immediatamente è stato il custode della chiesa, Libero Lino Tranasi, che ha compreso all’istante la gravità della situazione. Senza esitazioni, ha allertato il 118, attivando così la catena dei soccorsi. “Ha capito subito cosa stava succedendo – racconta oggi Pilloni –. La sua rapidità nel chiamare l’ambulanza mi ha letteralmente regalato quei minuti che mi hanno salvato la vita”.

I sanitari del 118 sono arrivati con grande tempestività. Dopo le prime manovre di stabilizzazione, hanno disposto il trasferimento immediato all’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove la donna è stata sottoposta a un intervento d’urgenza. “Non hanno perso nemmeno un secondo – prosegue nel suo messaggio –. Mi hanno portata a San Giovanni con una velocità e una professionalità straordinarie”.

Per la donna, ora in via di recupero dopo il grande spavento, è fondamentale rendere pubblico questo ringraziamento.

“Grazie di cuore, davvero. Devo la vita al signor Libero Tranasi e alla squadra del 118 che è intervenuta senza esitazioni. A loro va tutta la mia stima e la mia più profonda gratitudine”.

LASCIA UN COMMENTO