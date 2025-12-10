Manfredonia ottiene un contributo regionale di 9.640 euro per gli studi preliminari necessari alla redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) dei boschi di proprietà pubblica. La Giunta comunale, con la delibera n. 259 del 9 dicembre 2025, ha preso atto della Determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 00439 del 23 luglio 2025, che assegna le risorse al Comune sipontino insieme ad altri 36 enti pugliesi.

Il finanziamento rientra nel quadro normativo delineato dal Testo unico in materia di foreste (TUFF) e dalla legge regionale 1/2023, che rendono obbligatoria la pianificazione forestale per tutte le proprietà pubbliche, indipendentemente dall’estensione. Manfredonia, proprietaria di 307 ettari di bosco, aveva aderito alla manifestazione di interesse regionale con una nota del 10 settembre 2024.

La somma assegnata – quota fissa più quota variabile commisurata alla superficie boscata – servirà a coprire studi, indagini e prestazioni professionali di tecnici forestali e di altre figure specialistiche, oltre all’eventuale acquisizione di attrezzature e software e alla copertura dei costi del personale interno, secondo quanto previsto dalle linee guida regionali.

La Giunta ha demandato al dirigente del Settore Lavori Pubblici l’attivazione degli atti necessari per l’utilizzo del contributo e per l’avvio degli studi preliminari. La rendicontazione delle spese dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2025, pena il disimpegno delle somme. Le risorse trovano copertura nel capitolo 2232 del bilancio di previsione 2025.

L’avvio del percorso di pianificazione forestale rappresenta un passaggio strategico non solo in chiave ambientale, ma anche in termini di gestione sostenibile del patrimonio pubblico e di prevenzione del rischio idrogeologico, in un territorio fortemente caratterizzato dalla presenza di aree boschive e naturalistiche.