10 Dicembre 2025 - ore  09:47

10 Dicembre 2025 - ore  12:23

Home // Foggia // Politiche sociali, da venerdì trasferimento al CPQ “Don Michele De Paolis” nel rione Candelaro

RIONE CANDELARO Politiche sociali, da venerdì trasferimento al CPQ “Don Michele De Paolis” nel rione Candelaro

Un passo avanti concreto per potenziare una rete di welfare più vicina alle famiglie e in linea con le esigenze sociali della comunità foggiana.

Foggia, caso Episcopo. Mendolicchio: "Ribadisco l’impegno a combattere ogni forma di sessismo"

L’assessora alle Politiche sociali con delega al benessere animale e al randagismo, Simona Mendolicchio - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

A partire da venerdì 12 dicembre, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia e l’Ambito Territoriale Sociale trasferiranno le proprie attività nel Centro Polifunzionale di Quartiere “Don Michele De Paolis”, situato nel rione Candelaro. Un cambiamento che assume un forte valore politico e simbolico, ma soprattutto operativo.

La sindaca Maria Aida Episcopo sottolinea come la scelta sia coerente con la linea di amministrazione che punta a portare i servizi nei quartieri popolari, riducendo le distanze tra istituzioni e cittadinanza. “Non esistono cittadini di serie A e serie B – afferma – e i servizi devono essere distribuiti equamente. Con questa scelta rafforziamo la presenza dell’amministrazione nelle aree dove i bisogni sono più urgenti”.

Entusiasta anche l’assessora Simona Mendolicchio, che annuncia l’avvio imminente del progetto “DesTeenAzione – Desideri in Azione”, rivolto agli adolescenti e focalizzato su autonomia, ascolto, partecipazione e protezione sociale. Le attività si svolgeranno proprio nel nuovo centro polifunzionale, che si candida a diventare un polo di aggregazione e supporto nel cuore di una delle aree più delicate della città.

Il trasferimento interesserà i servizi sociali, la prevenzione, gli sportelli di facilitazione digitale e la Porta Unica di Accesso (PUA) attualmente ospitati in via Pasquale Fuiani. Rimarranno invece attivi gli altri sportelli PUA nelle sedi di corso Garibaldi e via Gramsci.

Un passo avanti concreto per potenziare una rete di welfare più vicina alle famiglie e in linea con le esigenze sociali della comunità foggiana.

