A partire da venerdì 12 dicembre, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia e l’Ambito Territoriale Sociale trasferiranno le proprie attività nel Centro Polifunzionale di Quartiere “Don Michele De Paolis”, situato nel rione Candelaro. Un cambiamento che assume un forte valore politico e simbolico, ma soprattutto operativo.

La sindaca Maria Aida Episcopo sottolinea come la scelta sia coerente con la linea di amministrazione che punta a portare i servizi nei quartieri popolari, riducendo le distanze tra istituzioni e cittadinanza. “Non esistono cittadini di serie A e serie B – afferma – e i servizi devono essere distribuiti equamente. Con questa scelta rafforziamo la presenza dell’amministrazione nelle aree dove i bisogni sono più urgenti”.

Entusiasta anche l’assessora Simona Mendolicchio, che annuncia l’avvio imminente del progetto “DesTeenAzione – Desideri in Azione”, rivolto agli adolescenti e focalizzato su autonomia, ascolto, partecipazione e protezione sociale. Le attività si svolgeranno proprio nel nuovo centro polifunzionale, che si candida a diventare un polo di aggregazione e supporto nel cuore di una delle aree più delicate della città.

Il trasferimento interesserà i servizi sociali, la prevenzione, gli sportelli di facilitazione digitale e la Porta Unica di Accesso (PUA) attualmente ospitati in via Pasquale Fuiani. Rimarranno invece attivi gli altri sportelli PUA nelle sedi di corso Garibaldi e via Gramsci.

Un passo avanti concreto per potenziare una rete di welfare più vicina alle famiglie e in linea con le esigenze sociali della comunità foggiana.