La strada provinciale 77, che collega Cerignola a Manfredonia, è diventata una delle arterie più pericolose della provincia di Foggia. Percorrerla di sera significa mettere a serio rischio la propria vita, a causa di un tratto strettissimo, molto trafficato e completamente privo di illuminazione.
L’assenza di luci trasforma i chilometri di strada in una trappola: gli automobilisti possono contare solo sui fari dei veicoli in transito per orientarsi. La provinciale si ricongiunge poi con l’altrettanto insidiosa 141 delle Saline, aumentando ulteriormente il livello di rischio. Ogni giorno migliaia di persone affrontano questo percorso, reso ancora più critico nei mesi estivi, quando il traffico aumenta.
Diversi utenti hanno denunciato la pericolosità della provinciale, sottolineando come basterebbe poco per migliorarne la sicurezza: un’illuminazione adeguata lungo i venti chilometri completamente al buio potrebbe ridurre drasticamente i pericoli e salvare vite.
Lo riporta telesveva.it.
1 commenti su "Provinciale 77 Cerignola-Manfredonia: un viaggio tra buio e pericoli"
A questi pericoli, bisogna aggiungere il rischio di incontrare branchi di cinghiali che ti attraversano la strada.
Ma la colpa non è degli animali, ma di pochi imb….li di animalisti che li proteggono, sperando che gli capiti a loro tale evento.