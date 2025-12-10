Edizione n° 5910

BALLON D'ESSAI

10 Dicembre 2025 - ore  09:47

10 Dicembre 2025 - ore  10:04

Re Manfredi "parla" ai cittadini e un calendario racconta le 13 meraviglie della città. FOCUS

PARLA "RE MANFREDI" Re Manfredi “parla” ai cittadini e un calendario racconta le 13 meraviglie della città. FOCUS

Rendere il patrimonio storico e simbolico di Manfredonia più accessibile e coinvolgente, grazie a strumenti digitali e narrazioni condivise

STATUA RE MANFREDI, MANFREDONIA (ph matteo nuzziello)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Rendere il patrimonio storico e simbolico di Manfredonia più accessibile e coinvolgente, grazie a strumenti digitali e narrazioni condivise. È l’obiettivo dei due progetti culturali approvati dalla Giunta comunale con la delibera n. 257 del 9 dicembre 2025: “La Statua Parlante di Re Manfredi” e il calendario storico-culturale “Le 13 meraviglie di Manfredonia”, entrambi proposti dalla società GoddStaff.

Il primo intervento prevede l’installazione di un Tag NFC sulla statua di Re Manfredi, simbolo fondativo della città. Avvicinando lo smartphone al dispositivo, cittadini e visitatori potranno accedere a contenuti multimediali dedicati al sovrano svevo-angioino e alla storia di Manfredonia: una voce narrante, nei panni del re, racconterà origini, eventi e aneddoti legati alla fondazione della città, trasformando il monumento in un vero e proprio “punto di storytelling” urbano.

Il secondo progetto riguarda la realizzazione di un calendario culturale, stampato in 500 copie, dedicato ai luoghi più rappresentativi della città. L’iniziativa, che prevede anche il coinvolgimento diretto della comunità, punta a rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini e a promuovere l’immagine del territorio anche all’esterno.

Per la “Statua parlante” è previsto un corrispettivo di 2.440 euro Iva inclusa, mentre il calendario “Le 13 meraviglie di Manfredonia” comporta una spesa di 4.880 euro, sempre Iva inclusa. Le risorse sono a carico dei capitoli PEG 3820 e 3857 del bilancio 2025.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

LASCIA UN COMMENTO