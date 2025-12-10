Edizione n° 5913

BALLON D'ESSAI

12 Dicembre 2025 - ore  10:20

CALEMBOUR

12 Dicembre 2025 - ore  10:19

San Giovanni Rotondo: medici in stato di agitazione a Casa Sollievo della Sofferenza

MEDICI San Giovanni Rotondo: medici in stato di agitazione a Casa Sollievo della Sofferenza

L’Anmirs ha proclamato lo stato di agitazione a tempo indeterminato contro la direzione dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza

San Giovanni Rotondo: medici in stato di agitazione a Casa Sollievo della Sofferenza

Casa Sollievo della Sofferenza - Fonte Immagine: operapadrepio.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

A San Giovanni Rotondo esplode una frattura senza precedenti nel mondo sanitario locale. L’Anmirs, Associazione Nazionale dei Medici degli Istituti Religiosi Spedalieri, ha proclamato lo stato di agitazione a tempo indeterminato contro la direzione dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza.

La decisione dell’associazione arriva in risposta alla scelta della direzione di disdire il contratto dei dirigenti medici, annunciando l’introduzione, a partire da marzo 2026, di un nuovo modello contrattuale che i medici definiscono “inadeguato, ingiustificato e potenzialmente lesivo”. L’Anmirs denuncia una scelta scellerata che rischia di compromettere l’operatività e la qualità dei servizi ospedalieri.

Lo riporta termolionline.it.

1 commenti su "San Giovanni Rotondo: medici in stato di agitazione a Casa Sollievo della Sofferenza"

  1. Io ritengo che la direzione stia cercando, con i suoi provvedimenti , di salvare l’ospedale dalla vendita o da un suo ridimensionamento, quindi io accetterei il nuovo modello contrattuale in attesa di tempi migliori

Lascia un commento

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO