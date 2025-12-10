San Giovanni Rotondo: medici in stato di agitazione a Casa Sollievo della Sofferenza

A San Giovanni Rotondo esplode una frattura senza precedenti nel mondo sanitario locale. L’Anmirs, Associazione Nazionale dei Medici degli Istituti Religiosi Spedalieri, ha proclamato lo stato di agitazione a tempo indeterminato contro la direzione dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza.
La decisione dell’associazione arriva in risposta alla scelta della direzione di disdire il contratto dei dirigenti medici, annunciando l’introduzione, a partire da marzo 2026, di un nuovo modello contrattuale che i medici definiscono “inadeguato, ingiustificato e potenzialmente lesivo”. L’Anmirs denuncia una scelta scellerata che rischia di compromettere l’operatività e la qualità dei servizi ospedalieri.
Lo riporta termolionline.it.
Io ritengo che la direzione stia cercando, con i suoi provvedimenti , di salvare l’ospedale dalla vendita o da un suo ridimensionamento, quindi io accetterei il nuovo modello contrattuale in attesa di tempi migliori