SAN SEVERO – 10 dicembre 2025. Il Comune di San Severo ha annunciato che nella giornata odierna sono stati messi in funzione, in modalità tecnica e di collaudo, i nuovi varchi elettronici dedicati alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) permanente e alle Aree Pedonali Urbane (APU) a tempo.

L’attivazione segue il completamento dei lavori infrastrutturali previsti dal progetto di riqualificazione e modernizzazione del sistema di controllo degli accessi nel Centro Storico.

Un sistema rinnovato per la gestione della mobilità

L’intervento, spiegano dagli uffici comunali, ha l’obiettivo di ampliare e rendere più efficiente il monitoraggio dei flussi veicolari nelle aree maggiormente sensibili della città, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio storico e alla sicurezza dei pedoni. Le nuove apparecchiature includono telecamere ad alta risoluzione e pannelli luminosi a LED in grado di segnalare in tempo reale lo stato dei varchi.

Varchi accesi, ma senza sanzioni: è solo collaudo

Nonostante l’attivazione odierna, l’Amministrazione precisa che si tratta esclusivamente di una fase tecnica:

i varchi risultano funzionanti dal punto di vista infrastrutturale,

ma non sono ancora attivi ai fini sanzionatori.

Ciò significa che non verranno elevate multe per eventuali transiti all’interno delle zone interessate durante questa fase preliminare.

Sanzioni e orari: tutto rinviato alla nuova Ordinanza

L’entrata in vigore effettiva del sistema – con orari definitivi, regole di accesso, categorie di veicoli autorizzati e inizio delle sanzioni – sarà stabilita da una specifica Ordinanza Dirigenziale che verrà pubblicata nelle prossime settimane.

L’ordinanza definirà in modo dettagliato:

fasce orarie di attivazione della ZTL e delle APU;

deroghe per residenti, mezzi pubblici e veicoli di servizio;

modalità di carico/scarico;

casi particolari e autorizzazioni temporanee.

L’invito del Comune: “Seguite gli aggiornamenti ufficiali”

L’Amministrazione invita cittadini, commercianti e visitatori a consultare regolarmente il sito istituzionale e l’Albo Pretorio, dove sarà pubblicato l’atto che renderà pienamente operativo il nuovo sistema e avvierà il regime sanzionatorio.