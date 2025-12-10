Edizione n° 5911

BALLON D'ESSAI

PAURA AI // “I lavoratori? Sono terrorizzati dalla IA generativa: 3 su 10 si vedono presto sostituiti”
10 Dicembre 2025 - ore  09:47

CALEMBOUR

NATALE D'ORO // “Il Natale di Manfredonia 2025”: oltre 134.000 euro per eventi, cultura e solidarietà. BILANCIO previsione
10 Dicembre 2025 - ore  12:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // San Severo, attivati tecnicamente i nuovi varchi elettronici per ZTL e APU: sanzioni non ancora operative

ZTL SAN SEVERO San Severo, attivati tecnicamente i nuovi varchi elettronici per ZTL e APU: sanzioni non ancora operative

L’intervento, spiegano dagli uffici comunali, ha l’obiettivo di ampliare e rendere più efficiente il monitoraggio dei flussi veicolari nelle aree maggiormente sensibili della città

SINDACO COLANGELO, SAN SEVERO

SINDACO COLANGELO, SAN SEVERO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – 10 dicembre 2025. Il Comune di San Severo ha annunciato che nella giornata odierna sono stati messi in funzione, in modalità tecnica e di collaudo, i nuovi varchi elettronici dedicati alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) permanente e alle Aree Pedonali Urbane (APU) a tempo.
L’attivazione segue il completamento dei lavori infrastrutturali previsti dal progetto di riqualificazione e modernizzazione del sistema di controllo degli accessi nel Centro Storico.

Un sistema rinnovato per la gestione della mobilità

L’intervento, spiegano dagli uffici comunali, ha l’obiettivo di ampliare e rendere più efficiente il monitoraggio dei flussi veicolari nelle aree maggiormente sensibili della città, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio storico e alla sicurezza dei pedoni. Le nuove apparecchiature includono telecamere ad alta risoluzione e pannelli luminosi a LED in grado di segnalare in tempo reale lo stato dei varchi.

Varchi accesi, ma senza sanzioni: è solo collaudo

Nonostante l’attivazione odierna, l’Amministrazione precisa che si tratta esclusivamente di una fase tecnica:

i varchi risultano funzionanti dal punto di vista infrastrutturale,

ma non sono ancora attivi ai fini sanzionatori.

Ciò significa che non verranno elevate multe per eventuali transiti all’interno delle zone interessate durante questa fase preliminare.

Sanzioni e orari: tutto rinviato alla nuova Ordinanza

L’entrata in vigore effettiva del sistema – con orari definitivi, regole di accesso, categorie di veicoli autorizzati e inizio delle sanzioni – sarà stabilita da una specifica Ordinanza Dirigenziale che verrà pubblicata nelle prossime settimane.

L’ordinanza definirà in modo dettagliato:

fasce orarie di attivazione della ZTL e delle APU;

deroghe per residenti, mezzi pubblici e veicoli di servizio;

modalità di carico/scarico;

casi particolari e autorizzazioni temporanee.

L’invito del Comune: “Seguite gli aggiornamenti ufficiali”

L’Amministrazione invita cittadini, commercianti e visitatori a consultare regolarmente il sito istituzionale e l’Albo Pretorio, dove sarà pubblicato l’atto che renderà pienamente operativo il nuovo sistema e avvierà il regime sanzionatorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO