Nell’area della Segreteria Generale del Comune di Foggia le progressioni economiche 2025 si traducono in due avanzamenti di fascia per il personale dell’Area Istruttori (ex categoria C). A sancirlo è la determinazione dirigenziale n. 2780 (registro generale 2462), che approva le graduatorie definitive, dispone la pubblicazione e impegna la spesa per i corrispondenti differenziali stipendiali.

Anche in questo caso l’ente applica l’articolo 16 del CCDI 2023-2025, che definisce i criteri di valutazione delle progressioni economiche sulla base di tre pilastri: media delle valutazioni triennali, esperienza professionale maturata nel profilo e formazione specifica, con punteggi ponderati e massimali differenziati in funzione dell’area di inquadramento. L’avviso interno è lo stesso già adottato per le altre aree con la determinazione 1837/2025, pubblicato all’Albo il 30 settembre 2025 e prorogato il 9 ottobre; la scadenza per presentare domanda era fissata alle 23.59 del 20 ottobre.

Per la Segreteria Generale sono state presentate tre domande di progressione, tutte da parte di Istruttori, a fronte di quattro aventi diritto. Sulla base dei verbali del Servizio Personale, la graduatoria risulta così composta: matricola 4561 con 88,42 punti, matricola 3803 con 82,26 punti e matricola 2497 con 72,76 punti.

Il CCDI consente di attribuire progressioni nel limite del 50% degli aventi diritto. Nel caso specifico, su quattro potenziali beneficiari, vengono quindi riconosciuti due differenziali stipendiali, assegnati alle prime due posizioni della graduatoria, le matricole 4561 e 3803. La terza concorrente resta esclusa, pur essendo stata regolarmente valutata e inserita nella graduatoria finale.

La determinazione richiama, come per gli altri atti, le norme del CCNL 2019-2021 che prevedono incrementi aggiuntivi dei differenziali per alcune categorie professionali, tra cui educatori, docenti e figure della Polizia locale con funzioni di coordinamento, nonché per il personale iscritto ad ordini professionali e per i profili sanitari o socio-sanitari per i quali è richiesta un’abilitazione specifica. Si tratta di un quadro contrattuale che punta a valorizzare competenze e specializzazioni aggiuntive rispetto al profilo base.

Sul fronte delle coperture finanziarie, anche per la Segreteria Generale viene evidenziato il parere favorevole del Servizio Finanziario: la spesa per i differenziali 2025 trova infatti collocazione nei macro-aggregati del Bilancio armonizzato 2025/2026, come da riscontro fornito alla nota interna del Servizio Personale del 17 novembre 2025.

La decorrenza delle progressioni è fissata al 1° gennaio 2025, mentre sul piano procedurale l’atto dispone la pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio online per 15 giorni, periodo durante il quale potranno essere eventualmente proposte impugnative.