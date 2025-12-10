Edizione n° 5911

INCREDIBILE IN PUGLIA // Si mimetizza come statua del presepe: il sindaco lo scopre: "Attenzione, è un latitante"
10 Dicembre 2025

"Il Natale di Manfredonia 2025": oltre 134.000 euro per eventi, cultura e solidarietà. BILANCIO previsione
10 Dicembre 2025

“C’è una statua che si muove”, ha sussurratao qulcuno

Un movimento anomalo tra le figure del presepe vivente allestito nel centro di Galatone ha attirato l’attenzione di cittadini e passanti. “C’è una statua che si muove”, ha sussurratao qualcuno, mentre i telefoni iniziavano a riprendere la scena curiosa: tra i pastori a grandezza naturale e la Sacra Famiglia si trovava un uomo immobile, vestito di scuro, apparentemente intenzionato a confondersi con l’allestimento natalizio.

A notare quella presenza sospetta è stato il sindaco di Galatone, Flavio Filoni, che si è avvicinato comprendendo subito che non si trattava di una figura del presepe ma di una persona in carne e ossa. Sono scattati così i controlli della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno identificato l’uomo: un 38enne di origini ghanesi, ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione emanato a Bologna.

L’uomo doveva scontare una pena di 9 mesi e 15 giorni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Una volta accertata la sua identità, è stato accompagnato al carcere di Lecce, ponendo fine a una singolare fuga culminata in un inconsueto tentativo di mimetizzazione natalizia.

Grazie al pronto intervento della nostra Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri – ha dichiarato il sindaco Filoni – è stato possibile rintracciare e identificare una persona che risultava latitante e ricercata. Un esito che conferma quanto sia fondamentale riporre piena fiducia nel lavoro quotidiano di chi garantisce sicurezza e legalità”.

Una vicenda dai toni quasi surreali che, nel pieno delle festività, ha trasformato il presepe cittadino nel teatro di un arresto decisamente inatteso.

Lo riporta rainews.it

