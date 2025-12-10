Un movimento anomalo tra le figure del presepe vivente allestito nel centro di Galatone ha attirato l’attenzione di cittadini e passanti. “C’è una statua che si muove”, ha sussurratao qualcuno, mentre i telefoni iniziavano a riprendere la scena curiosa: tra i pastori a grandezza naturale e la Sacra Famiglia si trovava un uomo immobile, vestito di scuro, apparentemente intenzionato a confondersi con l’allestimento natalizio.

A notare quella presenza sospetta è stato il sindaco di Galatone, Flavio Filoni, che si è avvicinato comprendendo subito che non si trattava di una figura del presepe ma di una persona in carne e ossa. Sono scattati così i controlli della Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno identificato l’uomo: un 38enne di origini ghanesi, ricercato perché destinatario di un ordine di carcerazione emanato a Bologna.

L’uomo doveva scontare una pena di 9 mesi e 15 giorni per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Una volta accertata la sua identità, è stato accompagnato al carcere di Lecce, ponendo fine a una singolare fuga culminata in un inconsueto tentativo di mimetizzazione natalizia.

“Grazie al pronto intervento della nostra Polizia Locale, della Polizia di Stato e dei Carabinieri – ha dichiarato il sindaco Filoni – è stato possibile rintracciare e identificare una persona che risultava latitante e ricercata. Un esito che conferma quanto sia fondamentale riporre piena fiducia nel lavoro quotidiano di chi garantisce sicurezza e legalità”.

Una vicenda dai toni quasi surreali che, nel pieno delle festività, ha trasformato il presepe cittadino nel teatro di un arresto decisamente inatteso.

Lo riporta rainews.it