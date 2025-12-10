Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò la cui scomparsa aveva tenuto con il fiato sospeso familiari, amici e comunità locale, rompe il silenzio e affida le sue prime parole alla trasmissione “Chi l’ha visto?”, che questa sera trasmetterà l’intervista integrale.

“Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”, dichiara la giovane nel passaggio anticipato sulla pagina Facebook ufficiale del programma.

La vicenda aveva avuto inizio il 24 novembre, quando della ragazza si erano perse le tracce. Dopo undici giorni di ricerche serrate, Tatiana era stata ritrovata poco distante da casa, nascosta nella mansarda dell’amico Dragos, luogo in cui aveva volontariamente scelto di rifugiarsi.

Secondo quanto emerso, la 27enne avrebbe inscenato la propria scomparsa, alimentando timori e preoccupazioni che avevano mobilitato forze dell’ordine, volontari e l’intera comunità neretina.

Il caso ha sollevato un acceso dibattito pubblico, con numerose polemiche rivolte alla scelta della giovane di allontanarsi senza dare notizie, rischiando di compromettere risorse e attenzioni dedicate alle ricerche.

