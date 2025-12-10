Edizione n° 5910

BALLON D'ESSAI

PAURA AI // “I lavoratori? Sono terrorizzati dalla IA generativa: 3 su 10 si vedono presto sostituiti”
10 Dicembre 2025 - ore  09:47

CALEMBOUR

LATTE // Accordo sul prezzo del latte: fissati i nuovi valori da gennaio
10 Dicembre 2025 - ore  10:04

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Truffa online: falso profilo ‘Episcopo Sindaca’ su Instagram contatta i cittadini

FALSO Truffa online: falso profilo ‘Episcopo Sindaca’ su Instagram contatta i cittadini

Il profilo sta contattando cittadini ignari con messaggi privati e richieste di amicizia, generando allarme per possibili truffe

Truffa online: falso profilo ‘Episcopo Sindaca’ su Instagram contatta i cittadini

Falso profilo ‘Episcopo Sindaca’

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
10 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Un profilo falso su Instagram, a nome ‘Episcopo Sindaca’, sta contattando cittadini ignari con messaggi privati e richieste di amicizia, generando allarme per possibili truffe.

Nei messaggi inviati dal falso account si propone la creazione di un “gruppo WhatsApp sugli investimenti”, con contenuti su azioni, criptovalute, fondi, tasse e pianificazione pensionistica, attività totalmente estranee al ruolo istituzionale della sindaca Maria Aida Episcopo.

L’episodio è già stato segnalato a Meta e nelle prossime ore sarà formalizzata una denuncia alle autorità competenti.

Il Comune invita i cittadini a non rispondere, bloccare il profilo fake e procedere alla segnalazione sulla piattaforma social, sottolineando che il profilo ufficiale della sindaca è gestito esclusivamente con modalità istituzionali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La storia esiste solo se qualcuno la racconta.” - Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO