Truffa online: falso profilo ‘Episcopo Sindaca’ su Instagram contatta i cittadini

Un profilo falso su Instagram, a nome ‘Episcopo Sindaca’, sta contattando cittadini ignari con messaggi privati e richieste di amicizia, generando allarme per possibili truffe.

Nei messaggi inviati dal falso account si propone la creazione di un “gruppo WhatsApp sugli investimenti”, con contenuti su azioni, criptovalute, fondi, tasse e pianificazione pensionistica, attività totalmente estranee al ruolo istituzionale della sindaca Maria Aida Episcopo.

L’episodio è già stato segnalato a Meta e nelle prossime ore sarà formalizzata una denuncia alle autorità competenti.

Il Comune invita i cittadini a non rispondere, bloccare il profilo fake e procedere alla segnalazione sulla piattaforma social, sottolineando che il profilo ufficiale della sindaca è gestito esclusivamente con modalità istituzionali.