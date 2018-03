(dimt - imagì@)

(ANSA) – BRINDISI, 11 GEN – La Procura di Brindisi ha chiesto la condanna a 18 mesi per l’attuale segretario pugliese di Forza Italia, Luigi Vitali, e per il senatore Piero Iurlaro (Ala). I fatti riguardano i ruoli che Vitali e Iurlaro ebbero nelle loro qualità di consiglieri comunali di Francavilla Fontana (Brindisi) quando la maggioranza di centrodestra approvò un piano per le farmacie che – secondo l’accusa – favorì Gabriele Rampino, presidente dell’Ordine dei farmacisti e proprietario di una farmacia. Chieste condanne per Vitali e Iurlaro ultima modifica: da

