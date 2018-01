Galleria "Monte Saraceno", archivio (statoquotidiano)

Mattinata, 11 gennaio 2018. NUOVO sollecito del sindaco di Mattinata, Avv. Michele Prencipe, per l’installazione di nuovi punti luce sulla SS 688 – SS89, all’uscita della galleria Monte Saraceno. La nota è stata già inviata dall’Amministrazione comunale mattinatese al Coordinamento Territoriale Adriatica, Area Compartimentale Puglia di Bari. “Necessario installare, nei tratti della SS688 variante di Mattinata / uscita galleria Monte Saraceno – direzione Vieste e della SS89 /uscita galleria Monte Saraceno – direzione Vieste e uscita sottopassaggio – direzione Manfredonia (..) una serie di punti luce onde garantire la visibilità nelle ore di buio per automobilisti, ciclisti e pedoni e consentire la circolazione stradale in condizioni di sicurezza, trattandosi di un tratto stradale sino all’uscita della galleria Mont Saraceno, caratterizzato dalla presenza di intersezioni a livello sfasati (sovrapassi, sottopassi e rampe) e a raso completamente privi di illuminazione”. “Si prega di effettuare al più presto un sopralluogo”. Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata “Troppo buio, servono nuovi punti luce all’uscita galleria Monte Saraceno” ultima modifica: da

