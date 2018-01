Don Uva,benedizione nuovo corso Telesforo – D’Alba

Di:

Foggia. Domani, venerdì 12 gennaio, alle ore 11, presso il teatro della sede dell’Opera Don Uva di Foggia, avrà luogo la celebrazione eucaristica con la benedizione del nuovo corso dell’Opera Don Uva – Universo Salute alla presenza di S.E. Mons. Vincenzo Pelvi, arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino.

“Sappiamo di avere una grande responsabilità. I nostri principi ispiratori sono gli stessi del Fondatore di quest’Opera meravigliosa, Don Pasquale Uva: lealtà, chiarezza, sacrificio, impegno e amore verso i nostri pazienti”. Così il dott. Paolo Telesforo, Amministratore Delegato di Universo Salute – Opera Don Uva. “Credo sia stato proprio Don Uva – ha aggiunto l’AD – a guidarci dall’alto affinché la Universo Salute si prendesse cura della sua maestosa Opera, salvaguardando in primis quelli che lui amava definire gli ultimi tra gli ultimi…”

In sintonia il Presidente del CDA di Universo Salute, il dott. Michele D’Alba: “La nostra missione è cominciata poco più di tre mesi fa, seguendo le coordinate Don Uva. Confermiamo, con rinnovato entusiasmo, il nostro impegno in questa delicata fase di rilancio dell’Opera non solo a livello regionale, ma anche nazionale. Il nostro obiettivo rimane quello di migliorare la qualità della cura e dell’assistenza dei nostri pazienti. In tal senso contiamo tantissimo sulla collaborazione del nostro personale, al quale intendiamo garantire serenità per favorire il prosieguo di questa nuova, impegnativa stagione”.

L’invito a partecipare alla cerimonia, esteso all’intera comunità, è rivolto in particolare a tutti i dipendenti e alle famiglie degli Ospiti.