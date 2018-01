ph enzo maizzi (incidente via Manfredonia, 11 gennaio 2018)

Di:



Foggia, 11 gennaio 2018. INCIDENTE stradale stamani, verso le ore 8.30, sulla Strada Statale 89 all’ingresso di Foggia, nei pressi di un distributore di carburanti al momento non attivo. L’autista di un’autovettura è rimasto ferito in seguito ad un urto violento. Sul posto personale dell’Anas e della Polizia stradale. Traffico bloccato e rallentamenti per la circolazione stradale. Seguono aggiornamenti. FOTOGALLERY ENZO MAIZZI





Foggia, incidente sulla SS89 via Manfredonia: ferito grave (FOTO) ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.