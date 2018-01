Manfredonia, grano duro dall’estero: scarico di 8mila t da Novorossijsk

Di:

Manfredonia, 11 gennaio 2018. HA ormeggiato stamani nel bacino Alti Fondali di Manfredonia la prima nave che ha scaricato grano duro nel 2018 dall’estero. Si fa riferimento a un carico di oltre 8mila tonnellate; la nave è la Riza Sonay, di una lunghezza pari a circa 116 metri, appartenente a una compagnia turca. Il carico del grano è stato effettuato a Novorossijsk, città della Russia meridionale, nel Territorio di Krasnodar. “Principale porto russo sul Mar Nero, è una delle città ad essere stata insignita del titolo sovietico di città eroina“, come riporta wikipedia.

E’ il primo scarico di grano duro dall’estero del 2018 nel porto di Manfredonia.

A dicembre due scarichi di grano proveniente dall’estero

A dicembre 2017 erano stati 2 le navi che, nel porto di Manfredonia, avevano scaricato grano proveniente dai paesi esteri. Come già riportato dall’associazione “Granosalus“, una nave carretta di grano era approdata a Manfredonia proviene da Durazzo (Albania). “Arrivata l’11 dicembre 2017. Si tratta della General Cargo ATA FEYZ IMO 8817198 MMSI 271042689 costruita nel 1988, battente bandiera Turchia (TR) con una stazza lorda di 1882 ton, summer DWT 3221 ton. La nave carretta è ripartita da Manfredonia il 20 dicembre alle ore 20:00. Il carico era di circa 22 mila quintali”.

“L’altra nave di grano approdata a Manfredonia proveniva anch’essa da Novorossijsk (Russia). E’ arrivata il 4 dicembre 2017. Si tratta della General Cargo NEW GEMINI IMO 9523756 MMSI 249348000 costruita nel 2008, battente bandiera Malta (MT) con una stazza lorda di 2994 ton, summer DWT 5269 ton. La nave carretta è ripartita da Manfredonia il 6 dicembre alle ore 20:00. Il carico era di circa 50 mila quintali”.

Solo uno il carico di grano dal porto di Manfredonia.

I dati del 2017

Complessivamente nel 2017, periodo ricompreso tra gennaio e novembre, 21 le navi che hanno scaricato grano dall’estero nel porto di Manfredonia, 9 quelle che hanno caricato il grano, per dirigersi la maggior parte in Tunisia.

Lo scarico di grano dall’estero ha suscitato richieste di informazioni e perplessità da parte degli utenti: “Tutte le navi che trasportano prodotti alimentari e non – riportano fonti dal settore – sono sottoposte a rigidi controlli. Se il prodotto non rispetta determinati parametri vengono rispedite immediatamente al mittente. Se non avviene il rispetto di determinati criteri, il carico ritorna indietro”.

“Controlli rigidissimi, nel porto industriale di Manfredonia attive solo 3 banchine”

“L’importazione del grano – riporta una fonte – c’è sempre stato. Il prodotto italiano è troppo morbido, e ha necessità di essere mescolate ad altre qualità provenienti dall’Australia, Canada, Paesi dell’Est. Bisogna ricordare, al contrario, che spesso e da anni esportiamo la semola in Algeria, in Tunisia, e di rado si registrano polemiche per l’esportazione del nostro prodotto”.

Da raccolta dati, sono 5 le banchine presenti nel porto industriale – Bacino Alti Fondali di Manfredonia: 3 quelle che risulterebbero effettivamente operative “La 1, la 3 e la numero 4”. “La banchina numero 5 non è più operativa dal 1984, già utilizzata per prodotti chimici” (quando era in attività il petrolchimico Anic – Enichem). La numero 2 è stata ormai abbandonata. “Difficile con questo numero esiguo di banchine non sfuggire ai controlli”.

In ogni modo, rispetto al trend degli ultimi anni, il 2017 registra un calo per quanto concerne il carico e scarico di grano duro nel porto di Manfredonia.

