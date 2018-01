Milioni di euro pubblici in favore di Matera-Basilicata 2019

Di:

L’ultima elargizione di moneta pro Matera capitale europea 2019 risale a fine dicembre 2017. Ammonta a circa 4 milioni di euro : 3.731.698,38 e 247.000,00.Denaro stanziato dalla Giunta regionale lucana per il “sostegno all’attuazione e realizzazione degli interventi previsti per Matera 2019. Settore prioritario turismo e cultura del Patto sviluppo della Regione Basilicata”.

Un milione e centonovantamila euro inerenti le attività collaterali di Matera 2019(nel documento consultato non si evince in che cosa consistono le “attività collaterali”), 900 mila euro in manifestazioni artistiche integrative al programma Matera 2019, 471.698,38 euro da spendere in opere di comunicazione con oggetto Matera 2019,un milione di euro al Corso di conservazione e restauro di beni culturali presso la sede materana dell’ Istituto superiore per la conservazione e il restauro,170 mila euro per realizzare azioni culturali collegate a Matera-Basilicata 2019,cento mila euro finanzieranno le residenze musicali per giovani lucani in collaborazione con il Conservatorio di Matera e scambi con il Cet Music di Mogol, e dulcis in fundo 247 mila a disposizione degli Uffici competenti della Regione per la Campagna di comunicazione multimediale nelle Grandi Stazioni d’Italia “… utile a promuovere il territorio regionale in vista dell’evento Matera 2019”.

Il 28 settembre 2017 a Roma,nelle stanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene siglato il Contratto istituzionale di sviluppo Matera capitale europea 2019. Firmano il presidente Paolo Gentiloni Silveri e Ministro per la coesione territoriale e Mezzogiorno e Ministro beni culturali e Turismo e Ministro Trasporti e Ministro Ambiente e presidente Regione Basilicata e sindaco della Città dei Sassi e coordinatore(Salvatore Nastasi,barese, dal 2016 vicesegretario generale presidenza consiglio dei ministri nonché commissario per la bonifica ambientale di Bagnoli-Napoli) per attuazione interventi strutturali per la città di Matera e Domenico Arcuri,calabrese, in qualità di amministratore delegato di Invitalia spa(già Sviluppo Italia,agenzia statale per attrazione investimenti),ex dirigente IRI e ex amministratore di Deloitte Consulting.

Quanti soldi impegna il Governo Gentiloni-Renzi? Il Ministro De Vincenti(coesione e Mezzogiorno) afferma: “ Sono previsti interventi diretti su Matera 2019 per 106,4 milioni di euro e su Basilicata 2019 per 284,9 milioni,più il bando periferie per 13,12 milioni : nel complesso circa 400 milioni di euro a disposizione”. Comunque entro diciotto mesi si dovrebbero mettere in opera progetti per un valore di 22 milioni di euro : parco della storia dell’uomo( rupestre,contadina e della preistoria), sistema delle cave e viabilità.

Per concludere,nella Legge di Bilancio dello Stato votata a dicembre 2017 è stato inserito l’emendamento firmato dai parlamentari Antezza Coviello e Vico che assegna ulteriori 30 milioni di euro a Matera 2019. Per fare? Consumare 20 milioni nel 2018 e 10 durante il 2019 per manutenzione straordinaria della città,accoglienza dei visitatori,decoro urbano.

Riusciranno ministri e amministratori delegati e coordinatori e fondazione MT 2019 e direttore generale e makers e linkers e staff e sindaci e presidenti e varia nomenclatura a mettere in atto,entro gennaio 2019, almeno il quaranta per cento dei programmi finanziati?

Nel frattempo si apprende che la sede degli uffici della Fondazione Matera-Basilicata 2019(Palazzo del Casale nei Rioni Sassi patrimonio Unesco) “non potrà essere pronta in tempi utili per ospitare le risorse umane previste dal piano di lavoro”.

Motivo? Il contenzioso in atto tra le ditte appaltatrici dei lavori di ristrutturazione.

Ah,ecco.

(A cura di Nino Sangerardi, 11 gennaio 2018)