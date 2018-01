Monte, 9 anni dalla scomparsa nel nulla di Alessandro Ciavarella

Di:

Monte Sant’Angelo, 11 gennaio 2018. SONO 9 gli anni passati dalla scomparsa nel nulla di Alessandro Ciavarella. Doemnica mattina. 11 gennaio 2009. Alessandro, 16 anni di Monte Sant’Angelo, esce di casa per incontrare alcuni amici, ma non arriverà mai a quell’appuntamento. La famiglia ne denunzia la scomparsa e partono le ricerche. Da allora fiaccolate, incontri pubblici, tv nazionali che si sono occupate del caso, ricerche con georadar e cani dal fiuto molecolare. Ma niente. Nessuna novità sul caso.

«Alle persone che hanno fatto del male a mio figlio Alessandro dico di inginocchiarsi davanti al Signore e di pentirsi. Se anche sfuggono alla legge terrena, possono sfuggire alla legge divina. Io non accuso nessuno, sono molto religiosa, ma ho diritto di sapere la verità». Così al Corriere del Mezzogiorno la mamma Rosa Guerra rinnovando l’appello “a chi sa e a chi può aver visto qualcosa”. «Non è possibile – dice la signora Rosa – che in un paese come Monte Sant’Angelo nessuno abbia visto o sappia qualcosa. Certamente c’è qualcuno che ha visto, che sa cosa è accaduto ad Alessandro. Ma ha paura di parlare».

“Sono profondamente addolorata, ma non mi rassegno”

“Sono profondamente addolorata, ma non mi rassegno“, aveva detto anni fa la mamma di Alessandro. “Continuo a cercare la verità su quanto è accaduto a mio figlio. È diritto di una madre sapere, per questo non mi stancherò mai di chiedere a chiunque sappia di farsi avanti, anche in maniera anonima. Vi chiediamo di aiutarci. Io e la mia famiglia abbiamo bisogno di conoscere la verità, abbiamo diritto ad un po’ di pace, perché non si può vivere in questo stato di dolorosa e atroce incertezza. Aiutateci a dare risposte alle domande che da anni ci tormentano. Aiutateci a trovare Alessandro”.

focus

Mattinata, da oltre 1 anno nessuna notizia di Francesco Armiento

Scomparsi dimenticati (2011)

VIDEO –



VIDEO FIACCOLATA 20 LUGLIO 2016 – Scomparsa di Francesco Armiento



Redazione StatoQuotidiano.it